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Раздел: Технологии  
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Apple Maps "сломались" с обновлением операционной системы

Apple Maps "сломались" с обновлением операционной системыЭто не первый подобный случай в истории Apple Maps.

Несмотря на стремление Apple переосмыслить Apple Maps и огромное количество усилий, которые были возложены на его развитие, с выходом iOS 12 фирменный сервис компании стал работать хуже, чем раньше. Карты совершенно разучились перестраивать маршрут, препятствуя достижению места назначения даже при незначительных отклонениях от курса независимо от региона.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

По словам пользователя под ником Twilazs, проблема заметна при отклонении от маршрута на 100 и более метров. В этом случае "Карты" могут начать вести себя как "обиженный девушка", отказавшись перестраивать путь и выдав уведомление о том, что место назначения достигнуто. Что-то подобное может случиться, например, если вы вдруг решите поехать по объездной дороге, которая почему-то неизвестна Apple Maps.

На заре своего развития карты грешили неразберихой. Некоторые пользователи, проживающие в разных уголках США, Европы и Азии жаловались, что картографический сервис Apple мог завести их вместо центра города в лес или малонаселенное село, несмотря на правильно заданные координаты. К счастью, в Купертино вовремя отреагировали на жалобы и исправили совсем уж неприятные недоработки.

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В iOS 12 Apple проделала большую работу по совершенствованию Apple Maps. В компании использовали огромное количество данных, полученных камерами автомобилей. Благодаря этой информации карты вышли более информативными, появились подробности ландшафта и большее количество объездных дорог. Правда, пока оценить изменения могут только жители Сан-Франциско.
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 Теги: Apple Maps, операционная система

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Сегодня, 22:48 » Автор: Едгар Букмирза
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