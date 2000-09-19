Apple Maps "сломались" с обновлением операционной системы

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В то же время, Google Maps продолжает удерживать лидерство на мировом рынке, а число пользователей сервиса вдвое превосходит аудиторию Apple Maps.

В последние годы проводилось ряд собраний по вопросам деловых отношений между ожесточенными конкурентами - Google и Apple. Поэтому из уст Шмидта на ежегодной конференции Allen and Co media прозвучало то, что компании достигли некоторого потепления в отношениях. Кстати, исполнительный директор Google в прошлом участвовал в