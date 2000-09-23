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Раздел: Технологии  
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LG анонсировала флагман с пятью камерами

LG анонсировала флагман с пятью камерамиЮжнокорейская компания решила привлечь потребителей смартфоном с рекордным количеством фотокамер

Южнокорейская компания LG опубликовала рекламный ролик своего нового смартфона V40 ThinQ, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Главной особенностью аппарата стало наличие пяти фотокамер: две на лицевой стороне и три на тыльной. Напомним, что летом в СМИ просочилась информация о том, что LG тайно готовит такой смартфон – эти слухи подтвердились.

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LG V40 ThinQ получит 6,4-дюймовый экран с разрешением QHD+. Также будет несколько цветных корпусов: красный, синий и серый. Фирменное расположение сканера отпечатков на тыльной стороне в механической кнопке Home тоже в наличии.
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 Теги: камера, смартфон

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Сегодня, 07:07 » Автор: Татьяна Ларина
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