Microsoft презентовала новый гаджет

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Судя по снимкам гаджета, серьезного редизайна планшета не ожидается.

В линейку вошли ноутбук-трансформер Sufrace Book и настольный компьютер Surface Studio.

У Microsoft Surface Pro 5 и Surface Book 2 дата выхода откладывается. Поклонники ждали презентацию этих двух устройств с 2015 года.