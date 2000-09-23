Раздел: Технологии
Microsoft презентовала новый гаджет
Microsoft представляет Surface Studio второго поколения
В бенчмарке GeekBench появилась информация о новом устройстве компании Microsoft. За несколько дней до презентации пользователи обнаружили детали о гаджете Surface Studio 2, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Первое поколение Studio от Microsoft представляло собой некий аналог моноблока iMac на Windows, однако оконная система пришлась больше по вкусу художникам, дизайнерам и монтажерам из-за своей гибкости применения и сенсорного дисплея. Именно это породило большие ожидания возможных будущих модификаций или новых моделей гаджета.
Согласно утечки от GeekBench, Microsoft Surface Studio 2 будет иметь кучу функциональных и производительных улучшений. Например, в сети ходили слухи об исправлении во втором поколении Studio проблемы с недостаточным количеством портов. Некоторые инсайдеры утверждали, что в комплекте с Surface Studio 2, компания Microsoft будет поставлять расширитель портов Thunderbolt 3, что должно существенно улучшить впечатление от использования ПК премиум-класса.
Увеличение производительности после утечки в GeekBench очевидно невооруженным глазом и без различной сравнительной аналитики. Surface Studio 2, согласно данным из бенчмарка, оснащен процессором Intel Core i7-7820HQ и 32 ГБ оперативной памяти. В GeekBench новинка набирает 15915 баллов в многоядерном и 4680 баллов в одноядерном тесте, а значит устройство практически в 2 раза мощнее первого поколения Surface Studio. Представить новинку в полной красе, вероятно, должны на презентации продуктов Microsoft Surface, которая состоится 2 октября 2018 года.
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Что такое Surface Studio?
Это моноблок, разработанный и произведенный компанией Microsoft в рамках линейки персональных компьютеров Surface, работающих на ОС Windows. Surface Studio работает на операционной системе ОС Windows 10 с предварительно установленным обновлением Anniversary Update. Однако она оптимизирована для грядущего обновления Microsoft – Creators Update.
В бенчмарке GeekBench появилась информация о новом устройстве компании Microsoft. За несколько дней до презентации пользователи обнаружили детали о гаджете Surface Studio 2, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Первое поколение Studio от Microsoft представляло собой некий аналог моноблока iMac на Windows, однако оконная система пришлась больше по вкусу художникам, дизайнерам и монтажерам из-за своей гибкости применения и сенсорного дисплея. Именно это породило большие ожидания возможных будущих модификаций или новых моделей гаджета.
Согласно утечки от GeekBench, Microsoft Surface Studio 2 будет иметь кучу функциональных и производительных улучшений. Например, в сети ходили слухи об исправлении во втором поколении Studio проблемы с недостаточным количеством портов. Некоторые инсайдеры утверждали, что в комплекте с Surface Studio 2, компания Microsoft будет поставлять расширитель портов Thunderbolt 3, что должно существенно улучшить впечатление от использования ПК премиум-класса.
Увеличение производительности после утечки в GeekBench очевидно невооруженным глазом и без различной сравнительной аналитики. Surface Studio 2, согласно данным из бенчмарка, оснащен процессором Intel Core i7-7820HQ и 32 ГБ оперативной памяти. В GeekBench новинка набирает 15915 баллов в многоядерном и 4680 баллов в одноядерном тесте, а значит устройство практически в 2 раза мощнее первого поколения Surface Studio. Представить новинку в полной красе, вероятно, должны на презентации продуктов Microsoft Surface, которая состоится 2 октября 2018 года.
Читайте также: Meizu презентовала новый бюджетный смартфон
Что такое Surface Studio?
Это моноблок, разработанный и произведенный компанией Microsoft в рамках линейки персональных компьютеров Surface, работающих на ОС Windows. Surface Studio работает на операционной системе ОС Windows 10 с предварительно установленным обновлением Anniversary Update. Однако она оптимизирована для грядущего обновления Microsoft – Creators Update.
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