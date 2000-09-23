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Apple превращается в сервисную компанию

Apple превращается в сервисную компаниюАкции Apple растут быстрее рынка в этом году.

Аналитики JP Morgan установили высокий рейтинг акций Apple, объяснив это тем, что американский разработчик смартфонов и другой потребительской электроники постепенно трансформируется в сервисную компанию.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.

"Apple превращается из производителя оборудования в сервисную компанию быстрее, чем ожидали инвесторы, что стимулирует рост финансовых показателей и акций, - написал в записке клиентам аналитик JP Morgan Самик Чаттерджи (Samik Chatterjee). - Мы ожидаем ускоренный рост оценочной стоимости компании, а также лучшее понимание доходов и потоков денежных средств благодаря увеличению доли сервисного направления".

Apple развивает такие сервисы, как App Store, Apple Music, Apple Pay и многие другие. Этот бизнес принес компании 13% выручки по итогам 2017 финансового года против 8% пятью годами ранее. К 2021-му доля увеличится до 20%, прогнозирует Чаттерджи.

По словам соучредителя инвестиционной компании Loup Ventures Джина Манстера (Gene Munster), в прошлом одного из известных аналитиков по Apple и ее продукции, для того, чтобы инвесторы считали этот бизнес важным и наблюдали за ним, его доля должна превышать 30%.

Ранее Apple сообщила, что за 10 лет работы App Store разработчики, размещающие там свои программы и игры, заработали на них более 100 млрд долларов. Для сравнения, аналитики App Annie насчитали суммарные расходы пользователей в App Store в размере 130 млрд долларов к концу 2017 года.

По прогнозам Morgan Stanley, к 2022 году сервисы и "другие продукты" будут обеспечивать 86% роста доходов Apple, а в 2023 и 2024 годах эти сегменты принесут компании 127 и 142 млрд долларов выручки соответственно.

Самик Чаттерджи установил целевую стоимость акций Apple на уровне 272 долларов, что на 23% больше на момент закрытия биржи в среду, 26 сентября. В четверг котировки корпорации поднялись на 2,1% во многом благодаря позитивному прогнозу JP Morgan.

Как отмечает телеканал CNBC, акции Apple растут быстрее рынка в этом году. Так, с начала 2018 года по 27 сентября ценные бумаги калифорнийского гиганта подорожали на 30%, в то время как индекс S&P 500, который считается барометром американской экономики и который включает 500 компаний США с наибольшей рыночной капитализацией, повысился на 9%.

В августе 2018 года Apple стала первой американской публичной компанией с капитализацией более 1 трлн долларов. Спустя некоторое время эта же отметка покорилась и интернет-гиганту Amazon, хотя и ненадолго.

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К закрытию биржи в четверг, 27 сентября, капитализация Apple составила 1,09 трлн долларов против 981,81 млрд долларов у Amazon.
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 Теги: Apple, акции

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Вчера, 23:12 » Автор: Едгар Букмирза
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