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Раздел: Технологии  
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Google готовит планшет на Chrome OS

Google готовит планшет на Chrome OSПланшет с отсоединяемой клавиатурой будет оснащен как Chrome OS, так и Windows 10.

Компания Google на следующей неделе должна представить планшет на Chrome OS под названием Google Pixel Slate.

Ожидается, что это будет устройство 2-в-1, которое сможет работать с Windows 10, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Отмечается, что Google в последнее время активно тестировала новое устройство типа 2-в-1, которое может выполнять роль как ноутбука, так и планшета. Судя по всему, этот гаджет - Google Pixel Slate, известный также под именем Nocturne.

В комментариях разработчиков к коду устройства были обнаружены следующие записи: “Windows 10 will BSOD early during boot […] with the way things are currently laid out”, ”I’ve got an OS that can’t boot with the way things are currently laid out.” Таким образом, сотрудники Google работают над тем, чтобы устройство корректно загружалось под Windows 10.

Судя по всему, этот планшет с отсоединяемой клавиатурой будет оснащен как Chrome OS, так и Windows 10. В то же время, есть вероятность, что Google просто тестировала аппаратную часть Google Pixel Slate на совместимость с Windows 10.

По мнению журналистов, возможность работы под Windows 10 сделает Google Pixel Slate более привлекательным устройством и расширит круг потенциальных покупателей.

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Стоимость планшета и дата его появления на рынке пока не уточняются. Новинке приписывают экран 2400 x 1600 точек. Другие спецификации пока не известны. Официальный анонс Google Pixel Slate состоится 9 октября.
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 Теги: Google, планшет

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Сегодня, 14:38 » Автор: Богдан Процив
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