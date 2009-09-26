Раздел: Технологии
На мобильной платформе iOS появился браузер Opera Touch
Opera Touch решает несколько проблем, с которыми сталкиваются пользователи Safari.
Новый браузер от норвежской компании Opera Software под названием Opera Touch появился на мобильной платформе iOS. Теперь владельцы iPad и iPhone смогут воспользоваться браузером, адаптированым под мобильные устройства. Ранее он был доступен только на Android, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Opera Touch решает несколько проблем, с которыми сталкиваются пользователи Safari. Например, приложение оптимизировано для использования одной рукой, что актуально для iPhone XS и XS Max с их большими экранами. В браузере дополнительно реализована отправка различных данных (ссылок, заметок и файлов) по зашифрованному соединению.
Особенности Opera Touch:
- Быстрый доступ к поиску;
- Возможность использования одной рукой с ключевыми элементами браузера, доступными через кнопку быстрого действия;
- Возможность посылать с помощью функции "Мой Flow" c оконечным шифрованием изображения, заметки, ссылки и видео между ними без необходимости использовать логин и пароль;
- Доступ к вкладкам десктопного браузера Opera на домашней странице мобильного браузера;
- Встроенный блокировщик рекламы с защитой от криптоджекинга;
- Адаптация под пользователя: топ-сайты автоматически добавляются на домашнюю страницу браузера.
Читайте также: Смартфон Xiaomi взорвался во время ночной зарядки
- Скачать новый браузер на свой iPhone или iPad можно с официальной страницы Apple App Store.
Новый браузер от норвежской компании Opera Software под названием Opera Touch появился на мобильной платформе iOS. Теперь владельцы iPad и iPhone смогут воспользоваться браузером, адаптированым под мобильные устройства. Ранее он был доступен только на Android, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Opera Touch решает несколько проблем, с которыми сталкиваются пользователи Safari. Например, приложение оптимизировано для использования одной рукой, что актуально для iPhone XS и XS Max с их большими экранами. В браузере дополнительно реализована отправка различных данных (ссылок, заметок и файлов) по зашифрованному соединению.
Особенности Opera Touch:
- Быстрый доступ к поиску;
- Возможность использования одной рукой с ключевыми элементами браузера, доступными через кнопку быстрого действия;
- Возможность посылать с помощью функции "Мой Flow" c оконечным шифрованием изображения, заметки, ссылки и видео между ними без необходимости использовать логин и пароль;
- Доступ к вкладкам десктопного браузера Opera на домашней странице мобильного браузера;
- Встроенный блокировщик рекламы с защитой от криптоджекинга;
- Адаптация под пользователя: топ-сайты автоматически добавляются на домашнюю страницу браузера.
Читайте также: Смартфон Xiaomi взорвался во время ночной зарядки
- Скачать новый браузер на свой iPhone или iPad можно с официальной страницы Apple App Store.
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