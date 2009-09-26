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Раздел: Технологии  
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На мобильной платформе iOS появился браузер Opera Touch

На мобильной платформе iOS появился браузер Opera TouchOpera Touch решает несколько проблем, с которыми сталкиваются пользователи Safari.

Новый браузер от норвежской компании Opera Software под названием Opera Touch появился на мобильной платформе iOS. Теперь владельцы iPad и iPhone смогут воспользоваться браузером, адаптированым под мобильные устройства. Ранее он был доступен только на Android, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Opera Touch решает несколько проблем, с которыми сталкиваются пользователи Safari. Например, приложение оптимизировано для использования одной рукой, что актуально для iPhone XS и XS Max с их большими экранами. В браузере дополнительно реализована отправка различных данных (ссылок, заметок и файлов) по зашифрованному соединению.

На мобильной платформе iOS появился браузер Opera Touch

Особенности Opera Touch:

- Быстрый доступ к поиску;

- Возможность использования одной рукой с ключевыми элементами браузера, доступными через кнопку быстрого действия;

- Возможность посылать с помощью функции "Мой Flow" c оконечным шифрованием изображения, заметки, ссылки и видео между ними без необходимости использовать логин и пароль;

- Доступ к вкладкам десктопного браузера Opera на домашней странице мобильного браузера;

- Встроенный блокировщик рекламы с защитой от криптоджекинга;

- Адаптация под пользователя: топ-сайты автоматически добавляются на домашнюю страницу браузера.

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- Скачать новый браузер на свой iPhone или iPad можно с официальной страницы Apple App Store.

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 Теги: Opera, видео

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Сегодня, 16:11 » Автор: Богдан Процив
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