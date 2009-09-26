Раздел: Технологии
Социальная сеть Instagram получила нового руководителя
Адам Моссери будет осуществлять надзор за всеми функциями бизнеса.
Социальная сеть Instagram получила нового руководителя. Им стал Адам Моссери, ранее работавший вице-президентом компании.
Об этом он сам сообщил на странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Я взволнован, что получил возможность возглавить команду Instagram. Я хочу поблагодарить бывших руководителей соцсети (Кевина Систрема и Майка Кригера) за то, что они доверяют мне... Я сделаю все возможное, чтобы дальше продвигать их ценности», – написал Моссери.
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Новый руководитель будет осуществлять надзор за всеми функциями бизнеса и привлекать новую исполнительную группу, включая руководителя проекта, руководителя продукта и руководителя операций.
Социальная сеть Instagram получила нового руководителя. Им стал Адам Моссери, ранее работавший вице-президентом компании.
Об этом он сам сообщил на странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Я взволнован, что получил возможность возглавить команду Instagram. Я хочу поблагодарить бывших руководителей соцсети (Кевина Систрема и Майка Кригера) за то, что они доверяют мне... Я сделаю все возможное, чтобы дальше продвигать их ценности», – написал Моссери.
Читайте также: В Украине заработала новая социальная сеть
Новый руководитель будет осуществлять надзор за всеми функциями бизнеса и привлекать новую исполнительную группу, включая руководителя проекта, руководителя продукта и руководителя операций.
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