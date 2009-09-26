Социальная сеть Instagram получила нового руководителя

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«Инстаграм» бороться намерена с разработчиками приложений, которые в названии своих продуктов используют части слагающего слова: «инста» и «грам», сообщают новости науки и технологий. А также, визуальные изображения, которые возможно идентифицируют ошибочно продукт в качестве приложения официального от Instagram.