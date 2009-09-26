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Раздел: Технологии  
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Социальная сеть Instagram получила нового руководителя

Социальная сеть Instagram получила нового руководителяАдам Моссери будет осуществлять надзор за всеми функциями бизнеса.

Социальная сеть Instagram получила нового руководителя. Им стал Адам Моссери, ранее работавший вице-президентом компании.

Об этом он сам сообщил на странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Я взволнован, что получил возможность возглавить команду Instagram. Я хочу поблагодарить бывших руководителей соцсети (Кевина Систрема и Майка Кригера) за то, что они доверяют мне... Я сделаю все возможное, чтобы дальше продвигать их ценности», – написал Моссери.

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Новый руководитель будет осуществлять надзор за всеми функциями бизнеса и привлекать новую исполнительную группу, включая руководителя проекта, руководителя продукта и руководителя операций.
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 Теги: Адам Моссери, Instagram

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Сегодня, 19:04 » Автор: Едгар Букмирза
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