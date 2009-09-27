Раздел: Технологии
Хакеры получили доступ к 50 миллионам аккаунтов Facebook
Злоумышленники, которые атаковали аккаунты соцсети, не получили доступ к каким-либо приложениям, использующим логин Facebook.
Вице-президент Facebook по управлению продуктами Гай Розен заявил, что хакеры, которые взломали 50 миллионов аккаунтов пользователей соцсети, не смогли получить доступ к другим сайтам, где используется пароль и логин соцсети, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Мы проанализировали все случаи входа для всех приложений сторонних организаций, установленных или зарегистрированных во время атаки, обнаруженной нами на прошлой неделе. Расследование к настоящему моменту не обнаружило свидетельств того, что злоумышленники получили доступ к каким-либо приложениям, использующим логин Facebook", − указано в сообщении Розена.
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В заявлении также подчеркивается, что Facebook "создает инструмент, который позволит разработчикам вручную выявлять пользователей их приложений, которые могли быть затронуты, чтобы они могли вывести их из сети".
Вице-президент Facebook по управлению продуктами Гай Розен заявил, что хакеры, которые взломали 50 миллионов аккаунтов пользователей соцсети, не смогли получить доступ к другим сайтам, где используется пароль и логин соцсети, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Мы проанализировали все случаи входа для всех приложений сторонних организаций, установленных или зарегистрированных во время атаки, обнаруженной нами на прошлой неделе. Расследование к настоящему моменту не обнаружило свидетельств того, что злоумышленники получили доступ к каким-либо приложениям, использующим логин Facebook", − указано в сообщении Розена.
Читайте также: Смартфон Xiaomi взорвался во время ночной зарядки
В заявлении также подчеркивается, что Facebook "создает инструмент, который позволит разработчикам вручную выявлять пользователей их приложений, которые могли быть затронуты, чтобы они могли вывести их из сети".
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