Хакеры получили доступ к 50 миллионам аккаунтов Facebook

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Хакеры взломали 50 миллионов аккаунтов в Facebook

Facebook дополнительно заблокировала более 400 приложений из-за опасений о сохранении данных.

Российская компания получала доступ к персональным данным пользователей Facebook уже после того, как политика соцсети была изменена.