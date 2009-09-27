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Раздел: Технологии  
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Apple показали новые эмодзи с животными

Apple показали новые эмодзи с животнымиНовые эмодзи уже скоро должны появиться.

В компании Apple анонсировали более 70 новых эмодзи, которые скоро появятся на iPhone, iPad, Apple Watch и Mac. Среди новинок персонажи с рыжими, седыми или вьющимися волосами и для лысых людей.

Обновились и коллекции с животными, спортом и едой. Их опубликовали на сайте "яблока". Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.

Также в компании заявили о появлении "более эмоциональных смайликов". Новые эмодзи уже доступны в демонстрационных версиях и публичных бета-версиях операционной системы iOS 12.1.

Они будут доступны в будущих версиях программного обеспечения для iOS, macOS и watchOS.

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В iOS 12.1 добавят еще больше символов на клавиатуру, которые лучше представляют пользователей, в том числе новые эмодзи для лунного пирога, красного подарочного конверта и "амулета назара".

Любители спорта будут отмечать добавление новых эмодзи для софтбола, фризби и лакросса. Для туристов добавили новых эмодзи с багажом, компасом и походным ботинком в качестве дополнения к существующим альпинистским эмодзи.

В коллекцию животных добавили ламу, комара, лебедя и енота. К еде добавлены бублик и соль.

Новые эмодзи создаются на основе утвержденных символов в Unicode 11.0. Apple работает с Консорциумом Юникод, чтобы добавить больше эмуляций с ограниченными возможностями на клавиатуру для Unicode 12.0, планируемых к выпуску в 2019 году.
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 Теги: Apple, эмодзи, животные

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Сегодня, 20:52 » Автор: Едгар Букмирза
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