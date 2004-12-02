Раздел: Технологии
Украина улучшила позиции в рейтинге свободы Интернета
Украина набрала 45 баллов по сравнению с прошлогодним 61.
Международная неправительственная организация Freedom House представила отчет о свободе доступа и использования интернета за 2018 год. Украина в нем набрала 45 баллов, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Детектор медиа.
По системе оценки Freedom House, чем меньше баллов набирает страна, тем свободнее она считается. Для сравнения, Россия набрала 67 баллов, Беларусь - 64, Грузия - 25, Киргизстан - 38, Азербайджан - 60. Последнее место в отчете Freedom House занял Китай, набрав 88 баллов.
Лучшие показатели оказались в Эстонии и Исландии (у каждой страны по 6 баллов), Канады (15 баллов), Германии (19 баллов) и Австралии (21 балл).
Читайте также: Названы лидеры рынка по продажам смартфонов
Директор исследований в области технологий и демократии Freedom House Адриан Шахбаз пояснил, что при оценке Украины по методологии учитывают и неподконтрольные правительству территории. Например, на оценку повлияло и приговор блогера к 14 годам заключения на неподконтрольных территориях. В то же время в организации указали и на блокирование в Украине таких российских сайтов, как ВКонтакте и Одноклассники.
Международная неправительственная организация Freedom House представила отчет о свободе доступа и использования интернета за 2018 год. Украина в нем набрала 45 баллов, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Детектор медиа.
По системе оценки Freedom House, чем меньше баллов набирает страна, тем свободнее она считается. Для сравнения, Россия набрала 67 баллов, Беларусь - 64, Грузия - 25, Киргизстан - 38, Азербайджан - 60. Последнее место в отчете Freedom House занял Китай, набрав 88 баллов.
Лучшие показатели оказались в Эстонии и Исландии (у каждой страны по 6 баллов), Канады (15 баллов), Германии (19 баллов) и Австралии (21 балл).
Читайте также: Названы лидеры рынка по продажам смартфонов
Директор исследований в области технологий и демократии Freedom House Адриан Шахбаз пояснил, что при оценке Украины по методологии учитывают и неподконтрольные правительству территории. Например, на оценку повлияло и приговор блогера к 14 годам заключения на неподконтрольных территориях. В то же время в организации указали и на блокирование в Украине таких российских сайтов, как ВКонтакте и Одноклассники.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
57
0
Также советуем посмотреть
- «Летающий» пастор стал звездой YouTube
- Ждем введения визового режима с РФ
- Зачем Россия удерживает украинских моряков
- Путин оконфузился с личным лимузином
- В Украину не пропустили 730 граждан РФ
- СБУ рассказала о результатах обысков у священников УПЦ МП
- Дай лапу: собака спасла вратаря от нелепого гола
- Россия сделала еще один шаг к катастрофе
- Знущання з людяності міняють на політичні дивіденди
- Посты на въездах в Одессу усилили бронетехникой, - СМИ
- Лавров на сцене угодил в нелепую ситуацию
- Неплательщиков алиментов будут трудоустраивать
- Певица Чичерина «зуб дает»
- Угроза вторжения России в Украину наиболее высокая с 2014 года, - Муженко
- Возвращение медиапакта
- Водитель школьного автобуса удивил забавной способностью
- Студент показал, как должна выглядеть идеальная шпаргалка
- На Донбассе погиб один украинский военнослужащий
- Чому Путін не йде на військову ескалацію
- Правда о взрослой жизни в остроумных твитах
- Уморительные вывески от «маркетологов» с отличным чувством юмора
- Спящий кот стал героем смешных мемов
- Экс-аналитик ЦРУ рассказал, зачем Россия напала на украинские корабли
- Странные фотки, вызывающие много вопросов
- США заверили, что Украина станет членом НАТО
- Прикольные лайфхаки от «смекалистых» людей
- Казусные ситуации, над которыми можно лишь посмеяться
- Украина призвала ОБСЕ мониторить акваторию Азовского моря
- Соцсети высмеяли фотожабами съезд партии Ляшко
- Аваков назвал «криминальную столицу» Украины
Оставьте свой комментарий