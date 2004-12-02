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Раздел: Технологии  
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Украина улучшила позиции в рейтинге свободы Интернета

Украина улучшила позиции в рейтинге свободы ИнтернетаУкраина набрала 45 баллов по сравнению с прошлогодним 61.

Международная неправительственная организация Freedom House представила отчет о свободе доступа и использования интернета за 2018 год. Украина в нем набрала 45 баллов, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Детектор медиа.

По системе оценки Freedom House, чем меньше баллов набирает страна, тем свободнее она считается. Для сравнения, Россия набрала 67 баллов, Беларусь - 64, Грузия - 25, Киргизстан - 38, Азербайджан - 60. Последнее место в отчете Freedom House занял Китай, набрав 88 баллов.

Лучшие показатели оказались в Эстонии и Исландии (у каждой страны по 6 баллов), Канады (15 баллов), Германии (19 баллов) и Австралии (21 балл).

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Директор исследований в области технологий и демократии Freedom House Адриан Шахбаз пояснил, что при оценке Украины по методологии учитывают и неподконтрольные правительству территории. Например, на оценку повлияло и приговор блогера к 14 годам заключения на неподконтрольных территориях. В то же время в организации указали и на блокирование в Украине таких российских сайтов, как ВКонтакте и Одноклассники.
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 Теги: интернет, свобода

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Сегодня, 14:02 » Автор: Богдан Процив
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