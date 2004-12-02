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Раздел: Технологии  
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Facebook изменит требования к политической рекламе в Индии

Facebook изменит требования к политической рекламе в ИндииТаким образом страну хотят оградить от внешнего вмешательства.

Представитель Facebook сообщил, что авторизуя рекламодателей и повышая прозрачность рекламы, компания сможет лучше противостоять иностранному вмешательству на выборах в Индии.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на enovosty.

Индийские рекламодатели, желающие участвовать в политических рекламных объявлениях на Facebook, должны будут подтвердить свою личность и местоположение, чтобы помочь предотвратить злоупотребление системой в процессе проведения национальных выборов, - сообщается в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

«Авторизуя рекламодателей и повышая прозрачность рекламы, мы можем лучше защищаться от иностранного вмешательства на выборах в Индии», - сообщил представитель Facebook

Читайте также: Facebook будет проверять заказчиков политической рекламы

Министр информационных технологий Индии предупредил о возможных злоупотреблениях в социальных сетях во время проведения выборов.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и члены партии “Бхаратия джаната” являются активными пользователями социальных сетей, в том числе Facebook.
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 Теги: Facebook, Индия, реклама

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Сегодня, 21:55 » Автор: Едгар Букмирза
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