Раздел: Технологии
Facebook изменит требования к политической рекламе в Индии
Таким образом страну хотят оградить от внешнего вмешательства.
Представитель Facebook сообщил, что авторизуя рекламодателей и повышая прозрачность рекламы, компания сможет лучше противостоять иностранному вмешательству на выборах в Индии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на enovosty.
Индийские рекламодатели, желающие участвовать в политических рекламных объявлениях на Facebook, должны будут подтвердить свою личность и местоположение, чтобы помочь предотвратить злоупотребление системой в процессе проведения национальных выборов, - сообщается в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.
«Авторизуя рекламодателей и повышая прозрачность рекламы, мы можем лучше защищаться от иностранного вмешательства на выборах в Индии», - сообщил представитель Facebook
Читайте также: Facebook будет проверять заказчиков политической рекламы
Министр информационных технологий Индии предупредил о возможных злоупотреблениях в социальных сетях во время проведения выборов.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и члены партии “Бхаратия джаната” являются активными пользователями социальных сетей, в том числе Facebook.
Представитель Facebook сообщил, что авторизуя рекламодателей и повышая прозрачность рекламы, компания сможет лучше противостоять иностранному вмешательству на выборах в Индии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на enovosty.
Индийские рекламодатели, желающие участвовать в политических рекламных объявлениях на Facebook, должны будут подтвердить свою личность и местоположение, чтобы помочь предотвратить злоупотребление системой в процессе проведения национальных выборов, - сообщается в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.
«Авторизуя рекламодателей и повышая прозрачность рекламы, мы можем лучше защищаться от иностранного вмешательства на выборах в Индии», - сообщил представитель Facebook
Читайте также: Facebook будет проверять заказчиков политической рекламы
Министр информационных технологий Индии предупредил о возможных злоупотреблениях в социальных сетях во время проведения выборов.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и члены партии “Бхаратия джаната” являются активными пользователями социальных сетей, в том числе Facebook.
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