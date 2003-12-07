Раздел: Технологии
Facebook начала тестировать новую функцию
Она позволит более активно продавать товары онлайн
Facebook тестирует новую функцию, которая позволит пользователям более эффективно продавать товары в прямых трансляциях Live, передает Хроника.инфо со ссылкой на Internetua.com.
В рамках эксперимента, когда продавец демонстрирует товар в прямом эфире, зрители могут с помощью новой кнопки сделать скриншот тех товаров, которые они хотят купить, и отправить сообщение напрямую продавцу. Получив сообщение, продавец затем может отправить запрос на оплату через Messenger.
Новая функция тестируется в Таиланде, где Facebook Live активно используется для продажи различных товаров – от сумок до косметики и других вещей.
«В Таиланде одно из самых активных Marketplace-сообществ», - отметил продакт-менеджер Facebook Майанк Ядав (Mayank Yadav).
Новая функциональность призвана сделать процесс продажи товаров более удобным и для продавцов, и для пользователей.
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Когда это нововведение будет расширено за пределы Таиланда и планируется ли полный запуск, в компании не уточнили.
Facebook тестирует новую функцию, которая позволит пользователям более эффективно продавать товары в прямых трансляциях Live, передает Хроника.инфо со ссылкой на Internetua.com.
В рамках эксперимента, когда продавец демонстрирует товар в прямом эфире, зрители могут с помощью новой кнопки сделать скриншот тех товаров, которые они хотят купить, и отправить сообщение напрямую продавцу. Получив сообщение, продавец затем может отправить запрос на оплату через Messenger.
Новая функция тестируется в Таиланде, где Facebook Live активно используется для продажи различных товаров – от сумок до косметики и других вещей.
«В Таиланде одно из самых активных Marketplace-сообществ», - отметил продакт-менеджер Facebook Майанк Ядав (Mayank Yadav).
Новая функциональность призвана сделать процесс продажи товаров более удобным и для продавцов, и для пользователей.
Читайте также: Google Maps запустил новую функцию
Когда это нововведение будет расширено за пределы Таиланда и планируется ли полный запуск, в компании не уточнили.
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