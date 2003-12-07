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Раздел: Технологии  
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В Сети рассекретили новый Samsung Galaxy S10 Plus

В Сети рассекретили новый Samsung Galaxy S10 PlusПрезентация намечена на февраль 2019

В китайской социальной сети Weibo появились фотографии будущего флагмана компании Samsung Galaxy S10. На снимках видно, что смартфон получит тройную основную камеру, а также несколько цветовых исполнений, передает Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.

Рендерный снимок нового Samsung Galaxy S10 Plus был опубликован пользователями китайской социальной сети Weibo. На изображении демонстрируется смартфон серебристого цвета. Пользователи также сообщают, что, помимо металлического серого, Galaxy S10 выйдет также в фиолетовом исполнении.

Новые фотографии подтверждают раннее опубликованную журналистами информацию, что Samsung Galaxy S10 получит тройную основную камеру. Впрочем, на некоторых прошлых снимках можно было увидеть лишь два объектива. Вероятно, устройство получит различную камеру в зависимости от комплектации.

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Напомним, что презентация Samsung Galaxy S10 должна состояться в феврале 2019 года в Барселоне в рамках Международного мобильного конгресса (WMC). По последним данным, смартфон может выйти в нескольких различных вариантах, один из которых будет поддерживать 5G-сеть.
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 Теги: Samsung Galaxy S10 Plus, фото

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Сегодня, 10:11 » Автор: Алена Шимко
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