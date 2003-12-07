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Раздел: Технологии  
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Во Львове появится масштабный IT-кампус

Во Львове появится масштабный IT-кампусВ комплексе также будет расположен образовательный центр IT Step Academy.

Во Львове показали проект большого учебного IT-комплекса общей площадью примерно 10 тысяч квадратных метров.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Согласно проекту, здание будет иметь 10 этажей и в нем будут учиться студенты первого в Украине IT-университета, сообщает пресс-служба горсовета.

Комплекс будет открыт не только для студентов, но и для учеников, поскольку в рамках проекта также намерены построить профильную среднюю школу.

Аналитики называют реализацию такого проекта очень актуальной для Львова, ведь IT-бизнес во Львове стремительно развивается, а количество компаний неуклонно растет.

Проект кампуса предполагает, что в целом в классах и учебных лабораториях смогут учиться примерно 1000 студентов и учащихся.

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Кроме привычных для учебных заведений классов и аудиторий, IT-комплекс во Львове будет также содержать инновационные лаборатории, конференц-залы, студенческие коворкинги, столовую и даже спортзал.
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 Теги: Львов, IT-кампус

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Сегодня, 20:30 » Автор: Едгар Букмирза
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