Раздел: Технологии
Во Львове появится масштабный IT-кампус
В комплексе также будет расположен образовательный центр IT Step Academy.
Во Львове показали проект большого учебного IT-комплекса общей площадью примерно 10 тысяч квадратных метров.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Согласно проекту, здание будет иметь 10 этажей и в нем будут учиться студенты первого в Украине IT-университета, сообщает пресс-служба горсовета.
Комплекс будет открыт не только для студентов, но и для учеников, поскольку в рамках проекта также намерены построить профильную среднюю школу.
Аналитики называют реализацию такого проекта очень актуальной для Львова, ведь IT-бизнес во Львове стремительно развивается, а количество компаний неуклонно растет.
Проект кампуса предполагает, что в целом в классах и учебных лабораториях смогут учиться примерно 1000 студентов и учащихся.
Читайте также: Во Львове разгорелся масштабный пожар
Кроме привычных для учебных заведений классов и аудиторий, IT-комплекс во Львове будет также содержать инновационные лаборатории, конференц-залы, студенческие коворкинги, столовую и даже спортзал.
Во Львове показали проект большого учебного IT-комплекса общей площадью примерно 10 тысяч квадратных метров.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Согласно проекту, здание будет иметь 10 этажей и в нем будут учиться студенты первого в Украине IT-университета, сообщает пресс-служба горсовета.
Комплекс будет открыт не только для студентов, но и для учеников, поскольку в рамках проекта также намерены построить профильную среднюю школу.
Аналитики называют реализацию такого проекта очень актуальной для Львова, ведь IT-бизнес во Львове стремительно развивается, а количество компаний неуклонно растет.
Проект кампуса предполагает, что в целом в классах и учебных лабораториях смогут учиться примерно 1000 студентов и учащихся.
Читайте также: Во Львове разгорелся масштабный пожар
Кроме привычных для учебных заведений классов и аудиторий, IT-комплекс во Львове будет также содержать инновационные лаборатории, конференц-залы, студенческие коворкинги, столовую и даже спортзал.
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