Раздел: Технологии
В Сеть "утекли" снимки нового Samsung Galaxy S10, S10 Lite и S10+
Утечка продемонстрировала Samsung Galaxy S10, S10 Lite и S10+
Очередная утечка продемонстрировала нашему вниманию новые образы будущих смартфонов линейки Samsung Galaxy S10, пишет Хроника.инфо со ссылкой на iLenta.com
На одном фото запечатлены все три представителя новой флагманской линейки Samsung Galaxy S10, которая будет состоять из оригинального S10, S10 Lite и S10+.
Как видно, Galaxy S10 Lite имеет номер модели SM-G970F и оснащается 5.8-дюймовым дисплеем. Galaxy S10 имеет номер модели SM-G973F и оснащается 6.1-дюймовым дисплеем. Galaxy S10+ имеет номер модели SM-G975F и оснащается 6.4-дюймовым дисплеем.
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S10 Lite и S10 оснащены одинарной камерой и совершенно одинаковы с лицевой стороны. Galaxy S10 Lite, якобы, имеет плоский экран и боковой сканер отпечатков пальцев на правой грани.
Очередная утечка продемонстрировала нашему вниманию новые образы будущих смартфонов линейки Samsung Galaxy S10, пишет Хроника.инфо со ссылкой на iLenta.com
На одном фото запечатлены все три представителя новой флагманской линейки Samsung Galaxy S10, которая будет состоять из оригинального S10, S10 Lite и S10+.
Как видно, Galaxy S10 Lite имеет номер модели SM-G970F и оснащается 5.8-дюймовым дисплеем. Galaxy S10 имеет номер модели SM-G973F и оснащается 6.1-дюймовым дисплеем. Galaxy S10+ имеет номер модели SM-G975F и оснащается 6.4-дюймовым дисплеем.
Читайте также: Samsung представила планшет Galaxy Tab 3 Lite. Фото
S10 Lite и S10 оснащены одинарной камерой и совершенно одинаковы с лицевой стороны. Galaxy S10 Lite, якобы, имеет плоский экран и боковой сканер отпечатков пальцев на правой грани.
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