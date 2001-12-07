В Сеть "утекли" снимки нового Samsung Galaxy S10, S10 Lite и S10+

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Похоже на то, что Samsung выпустит новую версию смартфона Galaxy Note. Технические характеристики новинки пока не попали в Интернет, но известно одно: если размеры аппарата останутся прежними, то приставка «Lite» будет касаться функциональных возможностей, которые будут облегчены за счет более простой начинки.