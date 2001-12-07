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Раздел: Технологии  
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Samsung показала смартфон с круглым вырезом под фронтальную камеру

Samsung показала смартфон с круглым вырезом под фронтальную камеруНовая технология позволяет сэкономить пространство лицевой панели устройства и избежать популярного "выреза".

Компания Samsung представила свой новый смартфон Galaxy A8s с дисплеем Infinity-O, получивший отверстие в экране под фронтальную камеру. Новинка относится к смартфонам среднего звена, однако она первой среди гаджетов бренда получила новую технологию. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Устройство имеет 6,4-дюймовый экран с разрешением Full HD+, процессор средней мощности Snapdragon 710, 8 ГБ оперативной памяти и Android 8.1 Oreo.

Фотомодуль расположен в верхней левой части экрана. А на задней панели находится тройная основная камера с 24-мегапиксельным модулем. Также присутствуют 10-мегапиксельный телеобъектив с двойным оптическим зумом, и 5-мегапиксельный модуль для разных эффектов.

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Объем оперативной памяти составляет 6 ГБ, а емкость батареи - 3400 мАч.

Samsung показала смартфон с круглым вырезом под фронтальную камеру
Samsung показала смартфон с круглым вырезом под фронтальную камеру
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 Теги: Samsung, смартфон

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Сегодня, 16:07 » Автор: Богдан Процив
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