Раздел: Технологии
Samsung показала смартфон с круглым вырезом под фронтальную камеру
Новая технология позволяет сэкономить пространство лицевой панели устройства и избежать популярного "выреза".
Компания Samsung представила свой новый смартфон Galaxy A8s с дисплеем Infinity-O, получивший отверстие в экране под фронтальную камеру. Новинка относится к смартфонам среднего звена, однако она первой среди гаджетов бренда получила новую технологию. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Устройство имеет 6,4-дюймовый экран с разрешением Full HD+, процессор средней мощности Snapdragon 710, 8 ГБ оперативной памяти и Android 8.1 Oreo.
Фотомодуль расположен в верхней левой части экрана. А на задней панели находится тройная основная камера с 24-мегапиксельным модулем. Также присутствуют 10-мегапиксельный телеобъектив с двойным оптическим зумом, и 5-мегапиксельный модуль для разных эффектов.
Читайте также: Опубликованы рендеры смартфонов Google Pixel 3 Lite и 3 Lite XL
Объем оперативной памяти составляет 6 ГБ, а емкость батареи - 3400 мАч.
Компания Samsung представила свой новый смартфон Galaxy A8s с дисплеем Infinity-O, получивший отверстие в экране под фронтальную камеру. Новинка относится к смартфонам среднего звена, однако она первой среди гаджетов бренда получила новую технологию. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Устройство имеет 6,4-дюймовый экран с разрешением Full HD+, процессор средней мощности Snapdragon 710, 8 ГБ оперативной памяти и Android 8.1 Oreo.
Фотомодуль расположен в верхней левой части экрана. А на задней панели находится тройная основная камера с 24-мегапиксельным модулем. Также присутствуют 10-мегапиксельный телеобъектив с двойным оптическим зумом, и 5-мегапиксельный модуль для разных эффектов.
Читайте также: Опубликованы рендеры смартфонов Google Pixel 3 Lite и 3 Lite XL
Объем оперативной памяти составляет 6 ГБ, а емкость батареи - 3400 мАч.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
24
0
Также советуем посмотреть
- В Краматорске избили журналиста, снимавшего укладку асфальта под дождем
- Над Техасом на закате нависло странное «НЛО»
- Гройсман – Фирташ: кто кого
- Госдеп и Виктор Медведчук
- Сенцова выписали из медчасти колонии
- Цензуру в Facebook высмеяли меткой карикатурой
- Сестра рассказала о голодовке Савченко
- Щодо спрощеного громадянства РФ для українців
- Стали известны детали драки со стрельбой с участием студентов КПИ
- Во Львове вандалы пытались разрушить скульптуры возле могил польских военных
- Сюрприз на Хануку: пенсионер выиграл в «Лото» 5 миллионов
- Україна має право на ядерний захист
- Флот оккупантов в Крыму усилили новым ракетным кораблем
- Пограничники не пустили митрополита УПЦ МП через линию разграничения на Донбассе
- О сценарии развала дела Мартыненко
- Во Львове произошло нападение на отделение Альфа-банка
- Прошла любовь: женщина, вышедшая замуж за призрака, объявила о разводе
- Экс-офицер ВСУ три года под прикрытием работал на Москву
- Осторожно, Лондон закрывается
- Вблизи украино-российской границы задержан гражданин Бангладеш
- Укравтодор сообщил о ситуации на дорогах
- Можно ли в Украине иметь пророссийские взгляды
- И они туда же: В России «активизировались» пьяные птицы
- В Киеве начали украшать главную елку страны
- «Укроборонпром» занял 81-е место в рейтинге экспортеров оружия
- "Пирата-Путина" высмеяли свежими мемами
- Облупленные стены, ржавчина и грибок
- Вот это терпение: мужчина открыл подарок бывшей через 48 лет после разлуки
- В зоне ООС ранен один украинский военнослужащий
- Наскільки довго Тимошенко залишиться першою
Оставьте свой комментарий