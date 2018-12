Компанию Apple фактически оставили без китайского рынка

Американскую компанию Apple фактически оставили без китайского рынка - суд запретил ей продавать старые модели iPhone на территории Китая. Речь идет о моделях 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus и X, на новые модели, которые Apple представила в сентябре 2018 года, запрет распространяться не будет, отмечает Financial Times.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com Поводом для запрета стало судебное разбирательство с другой американской компанией - Qualcomm, которая занимается производством чипов. Китайский суд, в котором шли разбирательства двух компаний из США, встал на сторону Qualcomm и постановил, что Apple нарушила два патента производителя чипов.Один патент связан с возможностями смартфона редактировать фотографии, второй - с работой приложений с помощью сенсорного экрана. Новые модели не попадают под запрет из-за того, что на момент подачи иска их еще не существовало в принципе, однако это не единственный иск Qualcomm против Apple, разбирательства продолжатся.При этом в самой Apple утверждают, что запрет на продажу распространяется на старые модели со старой операционной системой, то есть простое обновление ОС до iOS 12 фактически должно отменять судебный запрет на импорт и продажу заявленных моделей в Китае.Apple и Qualcomm в последние годы регулярно судятся в различных юрисдикциях. В начале 2018 года Apple выиграла у Qualcomm суд в Европе - Еврокомиссия потребовала производителя чипов выплатить 1,2 миллиарда долларов штрафа за доминирование на рынке и навязывание своих услуг. Qualcomm - один из крупнейших в мире производителей комплектующих для мобильных устройств, чипы и процессоры компании стоят в смартфонах и планшетах Apple, Samsung, Nokia, Asus и так далее.