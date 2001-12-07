Раздел: Технологии
Стало известно, сколько зарабатывают разработчики игр в Украине
В Украине произошел рост зарплат среди разработчиков.
В Украине провели исследования в области игровой разработки. В рамках исследования выяснили, что средняя зарплата специалиста в украинской геймдев-компании составляет 1375 долларов (38 500 гривен).
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
За последний год в Украине произошел рост зарплат среди разработчиков – в среднем на 14,6%. При этом зарплаты высококвалифицированных и востребованных специалистов увеличились в 2-3 раза в сравнении с 2017 годом.
Всего в опросе, который проводили в Украине, Беларуси и России, приняли участие 72% мужчин (из всех опрошенных) и 28% женщин.
Интересно, что в 2018 году женщины стали получать меньше, их зарплаты снизились на 100 долларов, что в относительном выражении составляет почти 10%.
Так, Junior-программисты в Украине зарабатывают меньше, чем в прошлом месте – на 85 долларов меньше, то есть 515 долларов в месяц (14 400 гривен).
Читайте также: Стало известно, сколько украинцы зарабатывают в Польше
Senior тоже сообщили об уменьшении компенсации – 2350 долларов в месяц (65 800 гривен). А вот программисты middle-уровня наоборот зарабатывают больше на 32%, в сравнении с 2017 годом. QA-специалисты уровня middle тоже начали зарабатывать больше – ежемесячно они получают 1300 долларов (36 400 гривен) в месяц.
В Украине провели исследования в области игровой разработки. В рамках исследования выяснили, что средняя зарплата специалиста в украинской геймдев-компании составляет 1375 долларов (38 500 гривен).
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
За последний год в Украине произошел рост зарплат среди разработчиков – в среднем на 14,6%. При этом зарплаты высококвалифицированных и востребованных специалистов увеличились в 2-3 раза в сравнении с 2017 годом.
Всего в опросе, который проводили в Украине, Беларуси и России, приняли участие 72% мужчин (из всех опрошенных) и 28% женщин.
Интересно, что в 2018 году женщины стали получать меньше, их зарплаты снизились на 100 долларов, что в относительном выражении составляет почти 10%.
Так, Junior-программисты в Украине зарабатывают меньше, чем в прошлом месте – на 85 долларов меньше, то есть 515 долларов в месяц (14 400 гривен).
Читайте также: Стало известно, сколько украинцы зарабатывают в Польше
Senior тоже сообщили об уменьшении компенсации – 2350 долларов в месяц (65 800 гривен). А вот программисты middle-уровня наоборот зарабатывают больше на 32%, в сравнении с 2017 годом. QA-специалисты уровня middle тоже начали зарабатывать больше – ежемесячно они получают 1300 долларов (36 400 гривен) в месяц.
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