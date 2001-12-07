Раздел: Технологии
Samsung останавливает производство смартфонов на территории Китая
Причиной закрытия оказался низкий спрос на мобильную продукцию корейской компании в стране.
Компания Samsung закрывает производство смартфонов на территории Китая. Причиной оказался низкий спрос на них на территории страны. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В сравнении с продукцией компании Apple показатель корейцев составил 9% к 1%. По информации издания, китайская фабрика производила 26 миллионов смартфонов в год.
Однако глобальное сокращение производства компания пока предпринимать не намерена. Это может произойти, однако лишь в том случае, если она начнет существенно терять долю рынка и проигрывать своим конкурентам Huawei и Xiaomi.
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Ранее сообщалось, что Samsung показала свой новый смартфон с отверстием в экране под камеру. Этот гаджет стал первым из устройств бренда, реализовавшим новую технологию.
Компания Samsung закрывает производство смартфонов на территории Китая. Причиной оказался низкий спрос на них на территории страны. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В сравнении с продукцией компании Apple показатель корейцев составил 9% к 1%. По информации издания, китайская фабрика производила 26 миллионов смартфонов в год.
Однако глобальное сокращение производства компания пока предпринимать не намерена. Это может произойти, однако лишь в том случае, если она начнет существенно терять долю рынка и проигрывать своим конкурентам Huawei и Xiaomi.
Читайте также: Смартфон Huawei Nova 4 получит 48 Мп камеру
Ранее сообщалось, что Samsung показала свой новый смартфон с отверстием в экране под камеру. Этот гаджет стал первым из устройств бренда, реализовавшим новую технологию.
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