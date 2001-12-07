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Раздел: Технологии  
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Samsung останавливает производство смартфонов на территории Китая

Samsung останавливает производство смартфонов на территории КитаяПричиной закрытия оказался низкий спрос на мобильную продукцию корейской компании в стране.

Компания Samsung закрывает производство смартфонов на территории Китая. Причиной оказался низкий спрос на них на территории страны. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В сравнении с продукцией компании Apple показатель корейцев составил 9% к 1%. По информации издания, китайская фабрика производила 26 миллионов смартфонов в год.

Однако глобальное сокращение производства компания пока предпринимать не намерена. Это может произойти, однако лишь в том случае, если она начнет существенно терять долю рынка и проигрывать своим конкурентам Huawei и Xiaomi.

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Ранее сообщалось, что Samsung показала свой новый смартфон с отверстием в экране под камеру. Этот гаджет стал первым из устройств бренда, реализовавшим новую технологию.
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 Теги: Samsung, смартфоны

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Сегодня, 18:17 » Автор: Богдан Процив
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