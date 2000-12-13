Раздел: Технологии
Google назвал самых популярных персон года
Второе место заняла американская исполнительница Деми Ловато.
Лидером по популярности среди пользователей поисковика оказалась супруга принца Гарри - герцогиня Сассекская Меган Маркл. Об этом сообщается на специальной странице компании Google, посвященной итогам года.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Пик популярности бывшей американской актрисы припал на май, когда состоялась ее свадьба с принцем Гарри, вторая волна популярности пришлась на известие о беременности Меган.
Чаще всех персоной герцогини интересовались жители Канады, Ирландии, Ямайки, Республики Тринидад и Тобаго.
Второе место заняла американская исполнительница Деми Ловато. Наделавшая много шума история с передозировкой наркотиков, в результате которой она едва не отправилась на тот свет, вызвала у интернет-общественности большой интерес.
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А вот так выглядит первая пятерка:
Меган Маркл.
Деми Ловато.
Сильвестр Сталлоне.
Логан Пол (американский видеоблогер).
Хлое Кардашьян (американская ведущая, бизнесвумен).
Запрос "Королевская свадьба" попал на четвертое место в категории "Новости".
Лидером по популярности среди пользователей поисковика оказалась супруга принца Гарри - герцогиня Сассекская Меган Маркл. Об этом сообщается на специальной странице компании Google, посвященной итогам года.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Пик популярности бывшей американской актрисы припал на май, когда состоялась ее свадьба с принцем Гарри, вторая волна популярности пришлась на известие о беременности Меган.
Чаще всех персоной герцогини интересовались жители Канады, Ирландии, Ямайки, Республики Тринидад и Тобаго.
Второе место заняла американская исполнительница Деми Ловато. Наделавшая много шума история с передозировкой наркотиков, в результате которой она едва не отправилась на тот свет, вызвала у интернет-общественности большой интерес.
Читайте также: Двадцать самых популярных фильмов года по версии Google. Фото
А вот так выглядит первая пятерка:
Меган Маркл.
Деми Ловато.
Сильвестр Сталлоне.
Логан Пол (американский видеоблогер).
Хлое Кардашьян (американская ведущая, бизнесвумен).
Запрос "Королевская свадьба" попал на четвертое место в категории "Новости".
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