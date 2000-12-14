Появилась компьютерная игра, помогающая изучать язык жестов

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Она не занимает много места и проста в управлении.

Ранние патенты, что связывались с функциями интерактивной приставки Kinect для Xbox, показывали большой потенциал устройства к использованию его в качестве цифрового переводчика языка жестов. Несмотря не это, корпорация Microsoft считала такую функцию не востребованной. Все же, в конце концов компания на отказалась от данной