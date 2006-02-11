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Раздел: Технологии  
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ASUS готовит видеокарты GeForce GTX 1660 Ti

ASUS готовит видеокарты GeForce GTX 1660 TiВсего ASUS выведет на рынок свыше 20 модификаций GeForce GTX 1660 Ti.

В преддверии анонса производителям видеокарт становится всё сложнее удержать в секрете готовящиеся к выпуску адаптеры GeForce GTX 1660 Ti. Вот и компания ASUSTeK Computer «засветила» новые ускорители в базе данных Евразийской Экономической Комиссии (ЕЭК), передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.

Тайваньский вендор намерен выпустить графические карты GeForce GTX 1660 Ti линеек Dual, Expedition, Phoenix, The Ultimate Force (TUF), Turbo и ROG Strix. Что интересно, будут доступны модели как с шестью гигабайтами видеопамяти, так и с тремя (за исключением моделей ROG Strix). Всего же ASUS выведет на рынок свыше 20 модификаций GeForce GTX 1660 Ti, официальные подробности о которых станут известны в течение ближайших недель.

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Напомним, GeForce GTX 1660 Ti является первой видеокартой на архитектуре Nvidia Turing, лишённой поддержки аппаратного ускорения трассировки лучей и сглаживания DLSS. Презентация новинки должна состояться уже завтра, а на прилавки магазинов ускоритель поступит 22 февраля. Рекомендованная цена 6-гигабайтной версии - $279.

ASUS готовит видеокарты GeForce GTX 1660 Ti
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 Теги: GTX 1660 Ti, ASUS

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