Раздел: Технологии
ASUS готовит видеокарты GeForce GTX 1660 Ti
Всего ASUS выведет на рынок свыше 20 модификаций GeForce GTX 1660 Ti.
В преддверии анонса производителям видеокарт становится всё сложнее удержать в секрете готовящиеся к выпуску адаптеры GeForce GTX 1660 Ti. Вот и компания ASUSTeK Computer «засветила» новые ускорители в базе данных Евразийской Экономической Комиссии (ЕЭК), передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.
Тайваньский вендор намерен выпустить графические карты GeForce GTX 1660 Ti линеек Dual, Expedition, Phoenix, The Ultimate Force (TUF), Turbo и ROG Strix. Что интересно, будут доступны модели как с шестью гигабайтами видеопамяти, так и с тремя (за исключением моделей ROG Strix). Всего же ASUS выведет на рынок свыше 20 модификаций GeForce GTX 1660 Ti, официальные подробности о которых станут известны в течение ближайших недель.
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Напомним, GeForce GTX 1660 Ti является первой видеокартой на архитектуре Nvidia Turing, лишённой поддержки аппаратного ускорения трассировки лучей и сглаживания DLSS. Презентация новинки должна состояться уже завтра, а на прилавки магазинов ускоритель поступит 22 февраля. Рекомендованная цена 6-гигабайтной версии - $279.
В преддверии анонса производителям видеокарт становится всё сложнее удержать в секрете готовящиеся к выпуску адаптеры GeForce GTX 1660 Ti. Вот и компания ASUSTeK Computer «засветила» новые ускорители в базе данных Евразийской Экономической Комиссии (ЕЭК), передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.
Тайваньский вендор намерен выпустить графические карты GeForce GTX 1660 Ti линеек Dual, Expedition, Phoenix, The Ultimate Force (TUF), Turbo и ROG Strix. Что интересно, будут доступны модели как с шестью гигабайтами видеопамяти, так и с тремя (за исключением моделей ROG Strix). Всего же ASUS выведет на рынок свыше 20 модификаций GeForce GTX 1660 Ti, официальные подробности о которых станут известны в течение ближайших недель.
Читайте также: На Amazon замечены ПК с видеокартами GeForce GTX 1660 Ti
Напомним, GeForce GTX 1660 Ti является первой видеокартой на архитектуре Nvidia Turing, лишённой поддержки аппаратного ускорения трассировки лучей и сглаживания DLSS. Презентация новинки должна состояться уже завтра, а на прилавки магазинов ускоритель поступит 22 февраля. Рекомендованная цена 6-гигабайтной версии - $279.
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