Раздел: Технологии
Xiaomi представила уникальный аксессуар для всех смартфонов
Xiaomi собирается провести официальную презентацию не только смартфона.
Китайские производители электроники с каждым годом создают все более интересные во всех отношениях электронные устройства, которые оснащены по последнему слову техники, если говорить о гаджетах от проверенных временем брендов. Сегодня, 16 февраля 2019 года, стало известно о том, что компания Xiaomi уже совсем скоро представит незаменимый аксессуар для всех смартфонов, который многие совершенно точно захотят купить, потому как он не будет иметь аналогов в рамках своей ценовой категории.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
Как стало известно от издания MySmartPrice, китайская корпорация Xiaomi собирается провести официальную презентацию не только смартфона Mi 9, но еще и нового портативного аккумулятора. Он окажется не простым, а уникальным по своей сути. Компания-производитель намерена внедрить в него поддержку технологии беспроводной зарядки Qi мощностью до 15 Вт включительно. Такая особенность сделает новое электронное устройство бренда самым настоящим хитом среди покупателей по всему миру.
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Уже сейчас точно известно, что будущая новинка порадует покупателей аккумуляторной батареей емкостью 10 000 мАч, которой должно хватить, в среднем, на две-три полных зарядки современных моделей мобильных устройств. Само собой, что новый Power Bank от Xiaomi с поддержкой беспроводной зарядки сможет заряжать беспроводным путем не только флагманский телефон в лице модели Mi 9, но еще и многие другие электронные гаджеты, в том числе Apple iPhone XS Max, Samsung Galaxy S10 и любые другие.
Также, помимо беспроводной зарядки, портативный аккумулятор от Xiaomi сможет порадовать покупателей различными разъемами, за счет чего он сможет заряжать по проводам другие смартфоны, планшеты, смарт-часы, наушники и любые другие гаджеты, которые не имеют совместимости с Qi. Ожидается, что новинка в лице нового Power Bank будет стоить порядка $25 Официальная презентация этого аккумулятора для подзарядки электроники в любых условиях состоится 20 февраля 2019 года вместе с флагманом Mi 9.
Китайские производители электроники с каждым годом создают все более интересные во всех отношениях электронные устройства, которые оснащены по последнему слову техники, если говорить о гаджетах от проверенных временем брендов. Сегодня, 16 февраля 2019 года, стало известно о том, что компания Xiaomi уже совсем скоро представит незаменимый аксессуар для всех смартфонов, который многие совершенно точно захотят купить, потому как он не будет иметь аналогов в рамках своей ценовой категории.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
Как стало известно от издания MySmartPrice, китайская корпорация Xiaomi собирается провести официальную презентацию не только смартфона Mi 9, но еще и нового портативного аккумулятора. Он окажется не простым, а уникальным по своей сути. Компания-производитель намерена внедрить в него поддержку технологии беспроводной зарядки Qi мощностью до 15 Вт включительно. Такая особенность сделает новое электронное устройство бренда самым настоящим хитом среди покупателей по всему миру.
Читайте также: Xiaomi выпустила уникальный павербанк
Уже сейчас точно известно, что будущая новинка порадует покупателей аккумуляторной батареей емкостью 10 000 мАч, которой должно хватить, в среднем, на две-три полных зарядки современных моделей мобильных устройств. Само собой, что новый Power Bank от Xiaomi с поддержкой беспроводной зарядки сможет заряжать беспроводным путем не только флагманский телефон в лице модели Mi 9, но еще и многие другие электронные гаджеты, в том числе Apple iPhone XS Max, Samsung Galaxy S10 и любые другие.
Также, помимо беспроводной зарядки, портативный аккумулятор от Xiaomi сможет порадовать покупателей различными разъемами, за счет чего он сможет заряжать по проводам другие смартфоны, планшеты, смарт-часы, наушники и любые другие гаджеты, которые не имеют совместимости с Qi. Ожидается, что новинка в лице нового Power Bank будет стоить порядка $25 Официальная презентация этого аккумулятора для подзарядки электроники в любых условиях состоится 20 февраля 2019 года вместе с флагманом Mi 9.
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