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Раздел: Технологии  
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Huawei объявила дату презентации смартфона Huawei P30

Huawei объявила дату презентации смартфона Huawei P30Презентация гаджетов линейки P30 пройдет в Париже.

Компания Huawei объявила, что новые флагманские смартфоны Huawei P30 и P30 Pro покажут 26 марта.

Презентация гаджетов линейки P30 пройдет в Париже, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Согласно утечкам, в линейку P30 войдут три устройства: Huawei P30, P30 Pro и P30 Lite. Смартфоны проходят под кодовыми названиями Elle, Vogue и Marie Claire.

Объявление о презентации Huawei сопровождалось снимками Эйфелевой башни, Триумфальной арки, и Нотр-Дам де Пари, а также фразой о том, что "правила будут переписаны". Примечательно, что видео-тизер в соцсети Weibo включает в себя увеличение каждой из этих фотографий, намекая на новые и улучшенные возможности масштабирования в будущих смартфонах Huawei P30.

Ожидается, что смартфон Huawei P30 получит тройную тыльную камеру и экран с диагональю 6,1 дюйма и разрешением 2340х1080 точек. В Pro-версии диагональ дисплея увеличат до 6,5 дюймов, а количество датчиков камеры на задней панели - до четырех.

Оба смартфона должны быть построены на процессоре Kirin 980. Также гаджеты получат наэкранный сканер отпечатков пальцев, операционную систему Android 9.0 Pie и фирменную технологию быстрой зарядки.

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Интересно, что 20 февраля компания Samsung организует специальное мероприятие для запуска своей новой линейки устройств Galaxy S10. Презентация Samsung пройдет на несколько дней раньше выставки MWC в Барселоне, а теперь и Huawei объявила, что пропустит эту выставку.
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 Теги: Huawei P30

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Сегодня, 12:11 » Автор: Богдан Процив
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