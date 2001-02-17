Раздел: Технологии
Huawei объявила дату презентации смартфона Huawei P30
Презентация гаджетов линейки P30 пройдет в Париже.
Компания Huawei объявила, что новые флагманские смартфоны Huawei P30 и P30 Pro покажут 26 марта.
Презентация гаджетов линейки P30 пройдет в Париже, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Согласно утечкам, в линейку P30 войдут три устройства: Huawei P30, P30 Pro и P30 Lite. Смартфоны проходят под кодовыми названиями Elle, Vogue и Marie Claire.
Объявление о презентации Huawei сопровождалось снимками Эйфелевой башни, Триумфальной арки, и Нотр-Дам де Пари, а также фразой о том, что "правила будут переписаны". Примечательно, что видео-тизер в соцсети Weibo включает в себя увеличение каждой из этих фотографий, намекая на новые и улучшенные возможности масштабирования в будущих смартфонах Huawei P30.
Ожидается, что смартфон Huawei P30 получит тройную тыльную камеру и экран с диагональю 6,1 дюйма и разрешением 2340х1080 точек. В Pro-версии диагональ дисплея увеличат до 6,5 дюймов, а количество датчиков камеры на задней панели - до четырех.
Оба смартфона должны быть построены на процессоре Kirin 980. Также гаджеты получат наэкранный сканер отпечатков пальцев, операционную систему Android 9.0 Pie и фирменную технологию быстрой зарядки.
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Интересно, что 20 февраля компания Samsung организует специальное мероприятие для запуска своей новой линейки устройств Galaxy S10. Презентация Samsung пройдет на несколько дней раньше выставки MWC в Барселоне, а теперь и Huawei объявила, что пропустит эту выставку.
Компания Huawei объявила, что новые флагманские смартфоны Huawei P30 и P30 Pro покажут 26 марта.
Презентация гаджетов линейки P30 пройдет в Париже, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Согласно утечкам, в линейку P30 войдут три устройства: Huawei P30, P30 Pro и P30 Lite. Смартфоны проходят под кодовыми названиями Elle, Vogue и Marie Claire.
Объявление о презентации Huawei сопровождалось снимками Эйфелевой башни, Триумфальной арки, и Нотр-Дам де Пари, а также фразой о том, что "правила будут переписаны". Примечательно, что видео-тизер в соцсети Weibo включает в себя увеличение каждой из этих фотографий, намекая на новые и улучшенные возможности масштабирования в будущих смартфонах Huawei P30.
Ожидается, что смартфон Huawei P30 получит тройную тыльную камеру и экран с диагональю 6,1 дюйма и разрешением 2340х1080 точек. В Pro-версии диагональ дисплея увеличат до 6,5 дюймов, а количество датчиков камеры на задней панели - до четырех.
Оба смартфона должны быть построены на процессоре Kirin 980. Также гаджеты получат наэкранный сканер отпечатков пальцев, операционную систему Android 9.0 Pie и фирменную технологию быстрой зарядки.
Читайте также: Xiaomi готовит смартфон Mi 9 Lite
Интересно, что 20 февраля компания Samsung организует специальное мероприятие для запуска своей новой линейки устройств Galaxy S10. Презентация Samsung пройдет на несколько дней раньше выставки MWC в Барселоне, а теперь и Huawei объявила, что пропустит эту выставку.
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