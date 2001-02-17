Раздел: Технологии
Пользователи Skype заявили о сбоях в работе программы
Неполадки в основном наблюдались в городах США и Японии.
Пользователи Skype из разных стран мира утром в среду, 20 февраля, заявили о сбоях в работе программы. Об этом свидетельствуют оперативные данные сервиса Downdetector, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Преимущественно неполадки наблюдались в городах США и Японии. О проблемах также сообщили пользователи из Канады, Перу, Чили, Португалии, Великобритании, Нидерландов, Камбоджи, Сингапура, Филиппин и других стран.
В частности, известно, что большинство из них столкнулись со сбоем при входе в приложение (75%), еще 13% сообщили о проблемах с получением сообщений, 11% - о сбоях при голосовых звонках.
Как объяснили в официальном аккаунте техподдержки Skype в Twitter, в приложении произошел "временный технический сбой, приведший к сбою программы у некоторых пользователей", однако в данный момент проблема решена.
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Отмечается, что до этого проблемы в работе Skype наблюдались 29 и 31 января.
Пользователи Skype из разных стран мира утром в среду, 20 февраля, заявили о сбоях в работе программы. Об этом свидетельствуют оперативные данные сервиса Downdetector, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Преимущественно неполадки наблюдались в городах США и Японии. О проблемах также сообщили пользователи из Канады, Перу, Чили, Португалии, Великобритании, Нидерландов, Камбоджи, Сингапура, Филиппин и других стран.
В частности, известно, что большинство из них столкнулись со сбоем при входе в приложение (75%), еще 13% сообщили о проблемах с получением сообщений, 11% - о сбоях при голосовых звонках.
Как объяснили в официальном аккаунте техподдержки Skype в Twitter, в приложении произошел "временный технический сбой, приведший к сбою программы у некоторых пользователей", однако в данный момент проблема решена.
Читайте также: Появились новые изображения гибкого iPhone
Отмечается, что до этого проблемы в работе Skype наблюдались 29 и 31 января.
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