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Раздел: Технологии  
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Пользователи Skype заявили о сбоях в работе программы

Пользователи Skype заявили о сбоях в работе программыНеполадки в основном наблюдались в городах США и Японии.

Пользователи Skype из разных стран мира утром в среду, 20 февраля, заявили о сбоях в работе программы. Об этом свидетельствуют оперативные данные сервиса Downdetector, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Преимущественно неполадки наблюдались в городах США и Японии. О проблемах также сообщили пользователи из Канады, Перу, Чили, Португалии, Великобритании, Нидерландов, Камбоджи, Сингапура, Филиппин и других стран.

В частности, известно, что большинство из них столкнулись со сбоем при входе в приложение (75%), еще 13% сообщили о проблемах с получением сообщений, 11% - о сбоях при голосовых звонках.

Как объяснили в официальном аккаунте техподдержки Skype в Twitter, в приложении произошел "временный технический сбой, приведший к сбою программы у некоторых пользователей", однако в данный момент проблема решена.

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Отмечается, что до этого проблемы в работе Skype наблюдались 29 и 31 января.
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 Теги: Skype, сбой

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Сегодня, 09:59 » Автор: Богдан Процив
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