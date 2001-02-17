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Раздел: Технологии  
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Госстат обнародовал данные о количестве абонентов интернет-доступа

Госстат обнародовал данные о количестве абонентов интернет-доступаПользователей интернета в Украине стало на 3 млн больше.

В Украине 26 млн абонентов интернет-доступа. Такие данные предоставил Госстат по итогу 2018 года.

20 млн из них подключено по беспроводному интернету (очевидно, речь идет о сетях мобильной связи и preWimax), 5,3 млн подключены к фиксированному интернету, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

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По итогам 2017 года в Украине было 23,6 млн абонентов. Из них по беспроводным сетям было подключено 17,5 млн абонентов.
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 Теги: интернет, Госстат

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