Раздел: Технологии
Госстат обнародовал данные о количестве абонентов интернет-доступа
Пользователей интернета в Украине стало на 3 млн больше.
В Украине 26 млн абонентов интернет-доступа. Такие данные предоставил Госстат по итогу 2018 года.
20 млн из них подключено по беспроводному интернету (очевидно, речь идет о сетях мобильной связи и preWimax), 5,3 млн подключены к фиксированному интернету, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Читайте также: YouTube объявил об изменении правил
По итогам 2017 года в Украине было 23,6 млн абонентов. Из них по беспроводным сетям было подключено 17,5 млн абонентов.
В Украине 26 млн абонентов интернет-доступа. Такие данные предоставил Госстат по итогу 2018 года.
20 млн из них подключено по беспроводному интернету (очевидно, речь идет о сетях мобильной связи и preWimax), 5,3 млн подключены к фиксированному интернету, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Читайте также: YouTube объявил об изменении правил
По итогам 2017 года в Украине было 23,6 млн абонентов. Из них по беспроводным сетям было подключено 17,5 млн абонентов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
148
0
Оставьте свой комментарий