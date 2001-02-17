Раздел: Технологии
Пользователи начали получать видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti имеет проблемы с драйвером.
Официальные продажи видеокарт GeForce GTX 1660 Ti начнутся только в эту пятницу, однако не все ритейлеры соблюдают договорённости с Nvidia. Некоторые торговые сети решили не дожидаться конца недели, приступив к поставкам ускорителя раньше сроков, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.
Новоиспечённые владельцы карт GeForce GTX 1660 Ti уже начали делиться своим впечатлениями от покупок, которые несколько омрачила нестабильная работа графического драйвера. По этой же причине пока нет возможности провести полноценные любительские тесты устройства.
Один из пользователей веб-ресурса Reddit обнародовал «живые» фотографии видеокарты GeForce GTX 1660 Ti от компании Galaxy Microsystems. Она была приобретена за 475 австралийских долларов (около $340) и ввиду проблем с драйвером отказывается запускать бенчмарки.
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Автор YouTube-канала PC World Bulgaria решил пойти ещё дальше, опубликовав видеоролик с распаковкой видеокарты MSI GeForce GTX 1660 Ti Gaming X. Внутри коробки покупатели не встретят ничего необычного: сама карта, набор макулатуры и диск с программным обеспечением.
Официальные продажи видеокарт GeForce GTX 1660 Ti начнутся только в эту пятницу, однако не все ритейлеры соблюдают договорённости с Nvidia. Некоторые торговые сети решили не дожидаться конца недели, приступив к поставкам ускорителя раньше сроков, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.
Новоиспечённые владельцы карт GeForce GTX 1660 Ti уже начали делиться своим впечатлениями от покупок, которые несколько омрачила нестабильная работа графического драйвера. По этой же причине пока нет возможности провести полноценные любительские тесты устройства.
Один из пользователей веб-ресурса Reddit обнародовал «живые» фотографии видеокарты GeForce GTX 1660 Ti от компании Galaxy Microsystems. Она была приобретена за 475 австралийских долларов (около $340) и ввиду проблем с драйвером отказывается запускать бенчмарки.
Читайте также: NZXT выпускает корпус H500 Overwatch Edition
Автор YouTube-канала PC World Bulgaria решил пойти ещё дальше, опубликовав видеоролик с распаковкой видеокарты MSI GeForce GTX 1660 Ti Gaming X. Внутри коробки покупатели не встретят ничего необычного: сама карта, набор макулатуры и диск с программным обеспечением.
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