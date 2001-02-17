Раздел: Технологии
Nvidia анонсировала мобильные видеокарты GeForce MX230 и MX250
Первые ноутбуки, оборудованные графическими адаптерами GeForce MX250 и MX230, появятся в течение ближайшей пары месяцев.
О том, что Nvidia планирует обновить линейку видеоускорителей начального уровня для ноутбуков мы рассказывали ещё в декабре. Тогда адаптер GeForce MX250 «засветился» в составе нового лэптопа от Hewlett-Packard. На днях Nvidia без особой огласки добавила этот GPU на свой официальный сайт, где компанию ему составила менее производительная мобильная видеокарта GeForce MX230, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.
К сожалению, «зелёный» чипмейкер в традиционной манере не стал разглашать детальные технические характеристики новинок, ограничившись сравнением со встраиваемой графикой. Так, GeForce MX250 примерно в 3,5 раза быстрее Intel UHD Graphics 620 в составе процессора Core i5-8265U, а GeForce MX230 - в 2,6 раза.
По имеющейся информации, в основе обоих адаптеров лежит 14-нм графический процессор GP108, содержащий 384 ядра CUDA на архитектуре Pascal. Данный GPU знаком по мобильной видеокарте GeForce MX150 и настольной GeForce GT 1030. Подсистема памяти включает до 4 Гбайт GDDR5 с 64-разрядной шиной. Номинальный TDP новинок – 25 Вт.
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Первые ноутбуки, оборудованные графическими адаптерами GeForce MX250 и MX230, появятся на прилавках в течение ближайшей пары месяцев.
О том, что Nvidia планирует обновить линейку видеоускорителей начального уровня для ноутбуков мы рассказывали ещё в декабре. Тогда адаптер GeForce MX250 «засветился» в составе нового лэптопа от Hewlett-Packard. На днях Nvidia без особой огласки добавила этот GPU на свой официальный сайт, где компанию ему составила менее производительная мобильная видеокарта GeForce MX230, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.
К сожалению, «зелёный» чипмейкер в традиционной манере не стал разглашать детальные технические характеристики новинок, ограничившись сравнением со встраиваемой графикой. Так, GeForce MX250 примерно в 3,5 раза быстрее Intel UHD Graphics 620 в составе процессора Core i5-8265U, а GeForce MX230 - в 2,6 раза.
По имеющейся информации, в основе обоих адаптеров лежит 14-нм графический процессор GP108, содержащий 384 ядра CUDA на архитектуре Pascal. Данный GPU знаком по мобильной видеокарте GeForce MX150 и настольной GeForce GT 1030. Подсистема памяти включает до 4 Гбайт GDDR5 с 64-разрядной шиной. Номинальный TDP новинок – 25 Вт.
Читайте также: Google запустил в Украине детскую версию YouТube
Первые ноутбуки, оборудованные графическими адаптерами GeForce MX250 и MX230, появятся на прилавках в течение ближайшей пары месяцев.
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