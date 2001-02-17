Раздел: Технологии
Xiaomi выпустила новые умные часы
Емкость аккумулятора составляет 420 мАч.
Китайский производитель Xiaomi выпустил новые умные часы под названием Yunmai Smart Training Watch. Новинка поступит в продажу 26 марта.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как пишет gizmochina, Yunmai Smart Training Watch рассчитан на аудиторию, которая активно занимается спортом. Так, часы будут отслеживать активность во время определенного вида физических упражнений и могут давать подсказки по повышению эффективности тренировок.
Новинка получила 1,3-дюймовый AMOLED-дисплей. Как утверждают разработчики, этого хватит на примерно 4 дня автономной работы.
Что еще умеют смарт-часы. Гаджет будет вести подсчет шагов, калорий, следить за качеством и продолжительностью сна и другие функции.
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Цена. Стоимость часов Yunmai Smart Training Watch составляет 699 юаней (103 долларов или чуть больше 2,8 тысячи гривен).
Китайский производитель Xiaomi выпустил новые умные часы под названием Yunmai Smart Training Watch. Новинка поступит в продажу 26 марта.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как пишет gizmochina, Yunmai Smart Training Watch рассчитан на аудиторию, которая активно занимается спортом. Так, часы будут отслеживать активность во время определенного вида физических упражнений и могут давать подсказки по повышению эффективности тренировок.
Новинка получила 1,3-дюймовый AMOLED-дисплей. Как утверждают разработчики, этого хватит на примерно 4 дня автономной работы.
Что еще умеют смарт-часы. Гаджет будет вести подсчет шагов, калорий, следить за качеством и продолжительностью сна и другие функции.
Читайте также: Xiaomi выпустила умные жалюзи
Цена. Стоимость часов Yunmai Smart Training Watch составляет 699 юаней (103 долларов или чуть больше 2,8 тысячи гривен).
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