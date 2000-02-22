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Раздел: Технологии  
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В Instagram Stories тестируют новый стикер

В Instagram Stories тестируют новый стикерВ Instagram появятся стикеры для пожертвований

В Instagram Stories тестируют новый стикер, с помощью которого можно будет перечислять деньги на благотворительность. Специальные наклейки будут отображать названия фондов, которые собирают пожертвования, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua

Как уточняет The Verge, подобные инструменты еще в 2015 году появились в Facebook. В Instagram с технологией платежей экспериментируют уже несколько лет. Но пока реализованы лишь тестовые проекты, позволяющие некоторым пользователям бронировать посещение спа-салонов и ресторанов.

В компании работают над отдельным приложением для покупок, поэтому не исключено, что платежные функции появятся и в Stories.

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Когда именно будут введены "благотворительные" стикеры, пока не уточняется.

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 Теги: Instagram, стикер

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