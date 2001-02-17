Раздел: Технологии
Xiaomi представила Bluetooth-наушники
Новинка доступна только в черном цветовом решении.
Компания Xiaomi анонсировала полностью беспроводные наушники QCY T1 стоимостью $16.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
Время автономной работы составило 4 часа.
Наушники имеют защиту от брызг по стандарту IPX4 и могут похвастаться шумоподавлением.
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Также заявлены режим Ambient Sound, возможность подключения двух наушников по отдельности к разным устройствам и Bluetooth 5.0.
Компания Xiaomi анонсировала полностью беспроводные наушники QCY T1 стоимостью $16.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
Время автономной работы составило 4 часа.
Наушники имеют защиту от брызг по стандарту IPX4 и могут похвастаться шумоподавлением.
Читайте также: Xiaomi представила новые недорогие наушники
Также заявлены режим Ambient Sound, возможность подключения двух наушников по отдельности к разным устройствам и Bluetooth 5.0.
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