» » Xiaomi представила Bluetooth-наушники
Раздел: Технологии  
0

Xiaomi представила Bluetooth-наушники

Xiaomi представила Bluetooth-наушникиНовинка доступна только в черном цветовом решении.

Компания Xiaomi анонсировала полностью беспроводные наушники QCY T1 стоимостью $16.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.

Время автономной работы составило 4 часа.

Наушники имеют защиту от брызг по стандарту IPX4 и могут похвастаться шумоподавлением.

Читайте также: Xiaomi представила новые недорогие наушники

Также заявлены режим Ambient Sound, возможность подключения двух наушников по отдельности к разным устройствам и Bluetooth 5.0.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Xiaomi, Bluetooth-наушники

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:26 » Автор: Эдгар Букмирза
     911
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх