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Раздел: Технологии  
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Xiaomi Redmi Note 7 Pro представят на следующей неделе

Xiaomi Redmi Note 7 Pro представят на следующей неделеНовинка будет работать на чипе Snapdragon 675.

Новый смартфон Xiaomi Redmi Note 7 Pro должны официально представить 28 февраля. Эту информацию подтвердил президент бренда Xiaomi Redmi Лю Вейбинг.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Как пишет FoneArena, Redmi Note 7 Pro получит 48-Мп датчик основной камеры Sony IMX586. Как известно, Redmi Note 7 получил мдуль камеры Samsung ISOCELL Bright GM1.

Также новинка будет работать на чипе Snapdragon 675, а не Snapdragon 660 – как в Redmi Note 7. Так, новый процессор поддерживает технологию подавления шумов на снимках благодаря обработке нескольких кадров.

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Другие характеристики. Устройство получит 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Новинка будет оснащена 6,3-дюймовым Full HD+ дисплеем. Емкость батареи составляет 4000 мА/ч с поддержкой Qualcomm Quick Charge 4.0.


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 Теги: Xiaomi Redmi Note 7 Pro, презентация

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Вчера, 23:48 » Автор: Эдгар Букмирза
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