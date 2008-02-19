» » Названы самые популярные функции смартфонов
Раздел: Технологии  
0

Названы самые популярные функции смартфонов

Названы самые популярные функции смартфоновГлавной проблемой современных трубок остается слишком короткое время работы от одной зарядки и недостаточный объем хранилища

Лидеры мирового рынка мобильных телефонов не устают внедрять в свои устройства самые различные технологии. Samsung 20 февраля 2019 года представил свою первую и давно ожидаемую «раскладушку». В то же время запросы потребителей к современным смартфонам свидетельствуют, что производители пока не могут удовлетворить довольно простые пожелания, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua

Возможно, именно поэтому впервые за всю историю своего существования рынок смартфонов в четвертом квартале 2018 года упал по сравнению с предыдущими периодами.

Что нужно смартфонам, а без чего можно обойтись

Среди всех прочих других функций смартфонов медленнее всего прогрессируют технологии, относящиеся к долговечности. Именно мощность батарей поставили на первое место 95% опрошенные компанией Morning Consult.

На вершине потребительских пожеланий к современным «умным» телефонам также такие параметры:

1.простота использования - 93%,
2.объем памяти - 90%,
3.долговечность работы - 88%,
4.качество камеры - 86%.

Наименьшей популярностью в смартфонах пользуются инструменты дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности - 30%. Недалеко убежали родительский контроль (32%) и распознавание лиц (33%). Немного больше интереса вызывают и приложения «цифрового здоровья» (37%) вместе с фитнес-трекингом (39%).

Аккумуляторные «чемпионы»

С 25 февраля 2019 года в Барселоне стартует Mobile World Congress (MWC), на который производители традиционно представляют все главные инновации в телефоностроении.

По данным исследовательской компании Statista, несомненным лидером по емкости батареи, судя по анонсам, должен стать Energizer Power Max P18K с показателем 18 тыс. мАч. Правда, представленный на MWC годом ранее Energizer Power Max P16K (16 тыс. мАч) так и не попал в производство.

Motorola пообещала в феврале 2019 выпустить на рынок свою долгоиграющую модель Moto G7 Power. Которая благодаря аккумулятору 5 000 мАч должна держать заряд не менее 20 часов. Ее ориентировочна цена 210 евро.

Даже несмотря на немного более мощную батарею (5 300 мАч), Xiaomi Mi Max 2 занял лишь второе место - свыше 17 часов непрерывной работы.

Читайте также: Названы самые популярные бренды смартфонов в мире

Тройку самых «заряженных» смартфонов замыкает LG X Power, аккумулятор которого (4 100 мАч) может продержаться более 15 часов. Его цена 130 евро.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: смартфон, функции

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:27 » Автор: Татьяна Ларина
     335
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх