Раздел: Технологии
Apple начнет тестировать кредитные карты
Карта будет работать с платежной системой Mastercard.
Apple совместно с банком Goldman Sachs в течение нескольких недель начнет тестирование собственных кредитных карт, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты
«Goldman Sachs Group Inc. объединилась с Apple Inc. для выпуска кредитных карт, которые будут работать с iPhone и помогут пользователям управлять своими средствами», - сообщает издание.
Карта будет работать с электронным кошельком Apple Wallet, который позволит пользователям строить планы на будущие покупки и управлять балансом на счете.
Карта будет работать с платежной системой Mastercard. Ее владельцы смогут получать с покупок 2% кэшбека, который при этом может быть увеличен при покупке услуг и устройств Apple.
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Сотрудники компаний начнут тестировать карты в течение нескольких недель. Apple планирует запуск карт до конца года.
Apple совместно с банком Goldman Sachs в течение нескольких недель начнет тестирование собственных кредитных карт, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты
«Goldman Sachs Group Inc. объединилась с Apple Inc. для выпуска кредитных карт, которые будут работать с iPhone и помогут пользователям управлять своими средствами», - сообщает издание.
Карта будет работать с электронным кошельком Apple Wallet, который позволит пользователям строить планы на будущие покупки и управлять балансом на счете.
Карта будет работать с платежной системой Mastercard. Ее владельцы смогут получать с покупок 2% кэшбека, который при этом может быть увеличен при покупке услуг и устройств Apple.
Читайте также: Apple разрешили тестировать беспилотные автомобили
Сотрудники компаний начнут тестировать карты в течение нескольких недель. Apple планирует запуск карт до конца года.
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