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Раздел: Технологии  
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Apple начнет тестировать кредитные карты

Apple начнет тестировать кредитные картыКарта будет работать с платежной системой Mastercard.

Apple совместно с банком Goldman Sachs в течение нескольких недель начнет тестирование собственных кредитных карт, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты

«Goldman Sachs Group Inc. объединилась с Apple Inc. для выпуска кредитных карт, которые будут работать с iPhone и помогут пользователям управлять своими средствами», - сообщает издание.

Карта будет работать с электронным кошельком Apple Wallet, который позволит пользователям строить планы на будущие покупки и управлять балансом на счете.

Карта будет работать с платежной системой Mastercard. Ее владельцы смогут получать с покупок 2% кэшбека, который при этом может быть увеличен при покупке услуг и устройств Apple.

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Сотрудники компаний начнут тестировать карты в течение нескольких недель. Apple планирует запуск карт до конца года.

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 Теги: Apple, кредитные карты

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