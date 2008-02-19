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Раздел: Технологии  
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Представлена первая в мире SIM-карта 5G

Представлена первая в мире SIM-карта 5GКарта станет доступна в стандартных форм-факторах и как eSIM уже в текущем полугодии.

Ожидается, что к 2024 году сети 5G охватят 40% населения планеты. Компания Gemalto объявила о выпуске первой в отрасли SIM-карты 5G. Карта удовлетворяет требованиям операторов, которые в этом году планируют приступить к развертыванию коммерческих сетей нового поколения. Точнее говоря, новинка соответствует спецификации ETSI 3GPP и рекомендациям SIMalliance, будучи единственным решением, способным обеспечить доступ к сети 5G, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.

Как утверждается, SIM-карта Gemalto 5G обеспечивает не только улучшенную конфиденциальность данных и бесперебойный глобальный роуминг 5G, но также является первой картой, в которой добавлена улучшенная защита от взлома. К ключевым преимуществам новой SIM-карты 5G отнесена полная анонимность сквозных идентификаторов абонентов благодаря встроенной системе шифрования. Она исключает возможность неправомерного использования информации для поиска и отслеживания лиц или сбора личных данных и обеспечивает соответствие операторов мобильной связи таким нормативам, как GDPR.

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Карта станет доступна в стандартных форм-факторах и как eSIM уже в текущем полугодии.

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 Теги: SIM-карта, 5G

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Сегодня, 17:05 » Автор: Богдан Процив
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