Раздел: Технологии
Журналиcты случайно нашли новый смартфон Huawei
Представители Huawei не стали их выгонять, а "пригласили подержать и сфотографировать телефон".
На выставке MWC 2019 в Барселоне журналисты обнаружили в свободном доступе в одной из комнат смартфон Huawei P30 Pro.
Сотрудники китайской компании уверяли, что это - "неработающий прототип", сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"В поисках демонстрационной комнаты на мероприятии Huawei во время Mobile World Congress мы вошли в комнату, где ожидали найти ноутбуки, и вместо этого нашли другое устройство: Huawei P30 Pro. Это действительно следующий флагманский смартфон Huawei, который будет представлен на специальном мероприятии Huawei 26 марта в Париже", - рассказывают журналисты.
Как рассказывают авторы необычной находки, представители Huawei не стали их выгонять, а "пригласили подержать и сфотографировать телефон".
"Однако вместо того, чтобы взять в руки работающую модель, мы увидели неработающий прототип, который, как нам сказали, был почти полностью окончательным с точки зрения его внешнего вида. Нам не разрешали фотографировать или говорить о передней части P30 Pro, так как дизайн не был завершен", - пишут авторы.
На задней панели телефона написано Vogue и Link. Vogue - это имя, которое Huawei использует во внутренней документации для P30 Pro. Эти надписи, вероятно, будут заменены на Huawei и Leica в конечном продукте. Гладкая задняя панель без маркировки имеет выступ камеры с тремя линзами. Кроме того, не совсем ясно, что же эо за смартфон на самом деле.
"Говорят, что чехлы для обычной P30 (не Pro-модели) соответствуют дизайну, который мы здесь увидели, а нам сказали, что это P30 Pro. Другие утечки показывают другое устройство с объективом с четырьмя камерами и вторым массивом датчиков рядом с ударом. Мы не знаем, что это за телефон, но пока мы думаем, что это P30 Pro или P30", - подчеркивают журналисты.
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Согласно более ранним утечкам, Huawei P30 и P30 Pro оснащаются OLED-дисплеями с каплевидными вырезами и увеличенной диагональю - 6,1 и 6,5 дюйма соответственно. Оба смартфона получат интегрированный с экраном сканер отпечатков пальцев. Аппаратной основой станет флагманский процессор Kirin 980, 8 ГБ оперативной памяти будет у P30 и 12 ГБ - у P30 Pro.
На выставке MWC 2019 в Барселоне журналисты обнаружили в свободном доступе в одной из комнат смартфон Huawei P30 Pro.
Сотрудники китайской компании уверяли, что это - "неработающий прототип", сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"В поисках демонстрационной комнаты на мероприятии Huawei во время Mobile World Congress мы вошли в комнату, где ожидали найти ноутбуки, и вместо этого нашли другое устройство: Huawei P30 Pro. Это действительно следующий флагманский смартфон Huawei, который будет представлен на специальном мероприятии Huawei 26 марта в Париже", - рассказывают журналисты.
Как рассказывают авторы необычной находки, представители Huawei не стали их выгонять, а "пригласили подержать и сфотографировать телефон".
"Однако вместо того, чтобы взять в руки работающую модель, мы увидели неработающий прототип, который, как нам сказали, был почти полностью окончательным с точки зрения его внешнего вида. Нам не разрешали фотографировать или говорить о передней части P30 Pro, так как дизайн не был завершен", - пишут авторы.
На задней панели телефона написано Vogue и Link. Vogue - это имя, которое Huawei использует во внутренней документации для P30 Pro. Эти надписи, вероятно, будут заменены на Huawei и Leica в конечном продукте. Гладкая задняя панель без маркировки имеет выступ камеры с тремя линзами. Кроме того, не совсем ясно, что же эо за смартфон на самом деле.
"Говорят, что чехлы для обычной P30 (не Pro-модели) соответствуют дизайну, который мы здесь увидели, а нам сказали, что это P30 Pro. Другие утечки показывают другое устройство с объективом с четырьмя камерами и вторым массивом датчиков рядом с ударом. Мы не знаем, что это за телефон, но пока мы думаем, что это P30 Pro или P30", - подчеркивают журналисты.
Читайте также: Стала известна главная особенность Samsung Galaxy Note 10
Согласно более ранним утечкам, Huawei P30 и P30 Pro оснащаются OLED-дисплеями с каплевидными вырезами и увеличенной диагональю - 6,1 и 6,5 дюйма соответственно. Оба смартфона получат интегрированный с экраном сканер отпечатков пальцев. Аппаратной основой станет флагманский процессор Kirin 980, 8 ГБ оперативной памяти будет у P30 и 12 ГБ - у P30 Pro.
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