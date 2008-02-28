Раздел: Технологии
Motorola подтвердила разработку гибкого смартфона
Motorola не собирается выставлять дисплей наружу.
Представители компании Motorola уже неоднократно намекали на возвращение культового телефона RAZR V3. Однако новинка выйдет на рынок в виде смартфона с гибким дисплеем. Теперь эта информация вышла из стадии слухов, и Motorola официально подтвердила разработку смартфона.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Вице-президент по глобальным продуктам Дэн Дери в ходе интервью Engadget поделился подробностями будущей новинки.
"Мы начали работать над сложными устройствами давным-давно. У нас было много готовых вариантов", – отметил представитель Motorola.
Особенности новинки от Motorola. Дэн Дери также отметил, что использование одного дисплея в Huawei Mate X является самым правильным решением, но из-за хрупкости такого экрана Motorola решила отказаться от этой идеи и пойти другим путем.
Мы тестировали POLED-устройство с пластиковой пленкой сверху. Когда вы касаетесь такого дисплея ногтями, на нем появляются царапины. У экрана сначала короткий жизненный цикл; он начинает умирать в тот день, когда вы его распаковываете. Но это красиво. В первый день это красиво,– подчеркнул вице-президент Motorola.
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Он также намекнул, что Motorola не собирается выставлять дисплей наружу. Все это в очередной раз намекает на то, что сложное устройство компании будет напоминать "жабку" RAZR V3, как это неоднократно описывалось в патентах.
Представители компании Motorola уже неоднократно намекали на возвращение культового телефона RAZR V3. Однако новинка выйдет на рынок в виде смартфона с гибким дисплеем. Теперь эта информация вышла из стадии слухов, и Motorola официально подтвердила разработку смартфона.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Вице-президент по глобальным продуктам Дэн Дери в ходе интервью Engadget поделился подробностями будущей новинки.
"Мы начали работать над сложными устройствами давным-давно. У нас было много готовых вариантов", – отметил представитель Motorola.
Особенности новинки от Motorola. Дэн Дери также отметил, что использование одного дисплея в Huawei Mate X является самым правильным решением, но из-за хрупкости такого экрана Motorola решила отказаться от этой идеи и пойти другим путем.
Мы тестировали POLED-устройство с пластиковой пленкой сверху. Когда вы касаетесь такого дисплея ногтями, на нем появляются царапины. У экрана сначала короткий жизненный цикл; он начинает умирать в тот день, когда вы его распаковываете. Но это красиво. В первый день это красиво,– подчеркнул вице-президент Motorola.
Читайте также: Появились изображения гибкого смартфона от Intel
Он также намекнул, что Motorola не собирается выставлять дисплей наружу. Все это в очередной раз намекает на то, что сложное устройство компании будет напоминать "жабку" RAZR V3, как это неоднократно описывалось в патентах.
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