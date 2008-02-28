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Раздел: Технологии  
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Motorola подтвердила разработку гибкого смартфона

Motorola подтвердила разработку гибкого смартфона Motorola не собирается выставлять дисплей наружу.

Представители компании Motorola уже неоднократно намекали на возвращение культового телефона RAZR V3. Однако новинка выйдет на рынок в виде смартфона с гибким дисплеем. Теперь эта информация вышла из стадии слухов, и Motorola официально подтвердила разработку смартфона.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Вице-президент по глобальным продуктам Дэн Дери в ходе интервью Engadget поделился подробностями будущей новинки.

"Мы начали работать над сложными устройствами давным-давно. У нас было много готовых вариантов", – отметил представитель Motorola.

Особенности новинки от Motorola. Дэн Дери также отметил, что использование одного дисплея в Huawei Mate X является самым правильным решением, но из-за хрупкости такого экрана Motorola решила отказаться от этой идеи и пойти другим путем.

Мы тестировали POLED-устройство с пластиковой пленкой сверху. Когда вы касаетесь такого дисплея ногтями, на нем появляются царапины. У экрана сначала короткий жизненный цикл; он начинает умирать в тот день, когда вы его распаковываете. Но это красиво. В первый день это красиво,– подчеркнул вице-президент Motorola.

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Он также намекнул, что Motorola не собирается выставлять дисплей наружу. Все это в очередной раз намекает на то, что сложное устройство компании будет напоминать "жабку" RAZR V3, как это неоднократно описывалось в патентах.

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 Теги: Motorola, смартфон, гибкость

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