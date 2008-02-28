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Раздел: Технологии  
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Microsoft представит новую операционную систему

Microsoft представит новую операционную системуКомпания Microsoft разделила свою аудиторию на две категории.

Компания Microsoft уже вскоре представит свою новую операционную систему Lite OS. Она нацелена на пользователей более простых комплектующих.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Как пишет ain.ua, компания Microsoft разделила свою аудиторию на две категории – менее и более активных. Для последних выпустили Windows 10. И именно для менее активных пользователей разрабатывают Lite OS. Правда, это название не окончательное – возможно в итоге она получит другое название.

Когда ждать. Официально представить разработку Microsoft может в мае на конференции Build. Если это произойдет, то летом уже начнется масштабное тестирование.

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Подробности. В сети появилось изображение интерфейса этой системы. Lite OS будет сначала работать исключительно с приложениями PWA и UWP, но впоследствии Microsoft может добавить также поддержку Win32.
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 Теги: Microsoft, ОС

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