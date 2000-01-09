Раздел: Украина
В украинские больницы поступило оборудование из Японии
На баланс поступили более десяти единиц медтехники.
Правительство Японии поставило в украинские клиники восемь цифровых рентгеновских и шесть энодскопических систем.
Правительство Японии завершило поставку медицинского оборудования в 11 украинских больниц, закупленного на средства Непроектной грантовой помощи в рамках всемирной программы Официальной помощи в целях развития на $3,6 млн. Об этом в четверг, 11 января, сообщила и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По ее словам, в целом в рамках программы правительство Японии поставило в украинские клиники восемь цифровых рентгеновских систем Radrex и шесть энодскопических систем Evis Exera ІІІ.
Рентгеновские системы были поставлены в областные больницы Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Житомирской областей, а также в Боловодскую центральную районную больницу, Старобельское районное территориальное медицинское объединение и Дрогобычскую городскую больницу №1.
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Отмечается, что грантовая программа действует с 2014 года. Оборудование по программе закупало британское закупочное агентство Crown Agents, которое сотрудничает с правительством Японии в сфере закупок в здравоохранения.
Правительство Японии поставило в украинские клиники восемь цифровых рентгеновских и шесть энодскопических систем.
Правительство Японии завершило поставку медицинского оборудования в 11 украинских больниц, закупленного на средства Непроектной грантовой помощи в рамках всемирной программы Официальной помощи в целях развития на $3,6 млн. Об этом в четверг, 11 января, сообщила и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По ее словам, в целом в рамках программы правительство Японии поставило в украинские клиники восемь цифровых рентгеновских систем Radrex и шесть энодскопических систем Evis Exera ІІІ.
Рентгеновские системы были поставлены в областные больницы Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Житомирской областей, а также в Боловодскую центральную районную больницу, Старобельское районное территориальное медицинское объединение и Дрогобычскую городскую больницу №1.
Читайте также: Появилась карта и график ложных минирований по всей Украине
Отмечается, что грантовая программа действует с 2014 года. Оборудование по программе закупало британское закупочное агентство Crown Agents, которое сотрудничает с правительством Японии в сфере закупок в здравоохранения.
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