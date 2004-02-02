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Раздел: Украина  
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В зоне АТО на пропускном пункте скопилось около 550 авто

В зоне АТО на пропускном пункте скопилось около 550 автоНаибольшее скопление авто наблюдается в пропускном пункте Гнутово - 90 авто на въезд и 100 на выезд.

На контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в зоне АТО утром 3 февраля в очередях ожидают 550 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"В контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: Майорское – 70/80; Марьинка – 50/70; Новотроицкое -40/50; Гнутово – 90/100", - говорится в сообщении.

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За прошлые сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 32 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств.
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 Теги: АТО, КПП

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Сегодня, 11:25 » Автор: Татьяна Ларина
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