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В зоне АТО на пропускном пункте скопилось около 550 авто

В зоне АТО на пропускном пункте скопилось около 550 авто

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