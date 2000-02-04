Раздел: Украина
На Донбассе обнаружили автомобиль с фейковыми документами "ДНР"
По данному факту сообщено представителей Национальной полиции.
На пункте пропуска "Новотроицкое" в автомобиле украинца пограничники обнаружили фейковые документы, выданные "властью" "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда ГПСУ, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
На КПВВ "Новотроицкое" на въезд на подконтрольную украинской власти территорию по маршруту Донецк-Мариуполь прибыл гражданин Украины. При осмотре автомобиля в бардачке нашли свидетельство о регистрации транспортного средства, выданное "властью" так называемой "ДНР".
Как пояснил мужчина пограничникам, граждане Украины, которые сейчас проживают на временно оккупированной территории, вынуждены получать такие "документы" из-за давления на них со стороны незаконных вооруженных формирований.
Читайте также: На Донбассе обнаружили автомобиль со взрывчаткой
По данному факту сообщено представителей Национальной полиции.
На пункте пропуска "Новотроицкое" в автомобиле украинца пограничники обнаружили фейковые документы, выданные "властью" "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда ГПСУ, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
На КПВВ "Новотроицкое" на въезд на подконтрольную украинской власти территорию по маршруту Донецк-Мариуполь прибыл гражданин Украины. При осмотре автомобиля в бардачке нашли свидетельство о регистрации транспортного средства, выданное "властью" так называемой "ДНР".
Как пояснил мужчина пограничникам, граждане Украины, которые сейчас проживают на временно оккупированной территории, вынуждены получать такие "документы" из-за давления на них со стороны незаконных вооруженных формирований.
Читайте также: На Донбассе обнаружили автомобиль со взрывчаткой
По данному факту сообщено представителей Национальной полиции.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
153
0
Оставьте свой комментарий