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Раздел: Украина  
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На Донбассе обнаружили автомобиль с фейковыми документами "ДНР"

На Донбассе обнаружили автомобиль с фейковыми документами "ДНР"По данному факту сообщено представителей Национальной полиции.

На пункте пропуска "Новотроицкое" в автомобиле украинца пограничники обнаружили фейковые документы, выданные "властью" "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда ГПСУ, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

На КПВВ "Новотроицкое" на въезд на подконтрольную украинской власти территорию по маршруту Донецк-Мариуполь прибыл гражданин Украины. При осмотре автомобиля в бардачке нашли свидетельство о регистрации транспортного средства, выданное "властью" так называемой "ДНР".

Как пояснил мужчина пограничникам, граждане Украины, которые сейчас проживают на временно оккупированной территории, вынуждены получать такие "документы" из-за давления на них со стороны незаконных вооруженных формирований.

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По данному факту сообщено представителей Национальной полиции.
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 Теги: Донбасс, автомобиль

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Сегодня, 11:59 » Автор: Татьяна Ларина
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