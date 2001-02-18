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Раздел: Украина  
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Украинская армия готова к отражению агрессии, - Генштаб

Украинская армия готова к отражению агрессии, - Генштаб Глава Генштаба Украины прокомментировал состояние армии.

Генштаб Украины рассматривает различные варианты и масштабы как провокационных действий, так и возможной широкомасштабной операции со стороны России, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко рассказал в интервью, что у военных есть отработанные планы на различные варианты угроз для страны.

"Эксперты определяют готовность России через три года, а мы определяем разные сроки готовности и различные масштабы как провокационных действий, так и возможной широкомасштабной операции, широкомасштабной агрессии по отношению к Украине. У нас есть отработанные планы на различные варианты с учетом тех угроз, которые существуют вокруг Украины, и мы готовим войска к обороне своей страны. Это во-первых", - сказал он.

Также Муженко отметил, что Вооруженные силы Украины должны быть готовы в любой момент.

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"Мы должны быть готовы и в этот момент, и завтра, и через неделю, и через год, и через три года, и до того момента, пока такая угроза не исчезнет в отношении Украины. Я имею в виду угрозу военной агрессии в отношении Украины", - отметил начальник Генштаба.
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Сегодня, 14:39 » Автор: Евгений Шевченко
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