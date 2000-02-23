Раздел: Украина
Путин прокомментировал план Меркель по миротворцам на Донбассе
Россия поддерживает размещение миротворцев Организации Объединенных Наций.
Президент Российской Федерации Владимир Путин даст добро на введение миротворческой миссии на Восток Украины лишь в обмен на лишение статуса РФ агрессора.
По его словам, Россия вполне поддерживает размещение миротворцев Организации Объединенных Наций на оккупированном Донбассе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на vchaspik.ua.
"Мы, как минимум, не против", - заявил Путин и тут же поставил условие Украине.
Он потребовал договариваться на эту тему не с ним, а защитниками "русского мира" так называемых "ЛДНР", пытаясь таким образом избавить себя от позорного статуса агрессора и оккупанта.
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Напомним, 18 января украинские парламентарии приняли во втором чтении и в целом президентский проект закона о реинтеграции Донбасса, который официально определяет Россию государством-агрессором.
Президент Российской Федерации Владимир Путин даст добро на введение миротворческой миссии на Восток Украины лишь в обмен на лишение статуса РФ агрессора.
По его словам, Россия вполне поддерживает размещение миротворцев Организации Объединенных Наций на оккупированном Донбассе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на vchaspik.ua.
"Мы, как минимум, не против", - заявил Путин и тут же поставил условие Украине.
Он потребовал договариваться на эту тему не с ним, а защитниками "русского мира" так называемых "ЛДНР", пытаясь таким образом избавить себя от позорного статуса агрессора и оккупанта.
Читайте также: Украина продолжит реформировать армию по стандартам НАТО
Напомним, 18 января украинские парламентарии приняли во втором чтении и в целом президентский проект закона о реинтеграции Донбасса, который официально определяет Россию государством-агрессором.
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