Эксперт рассказал, кто виноват в медленной борьбе с коррупцией

Причина гораздо ближе, чем казалось.



Процесс борьбы с коррупцией в Украине тормозят народные депутаты и судьи.



Об этом сказал политтехнолог Тарас Березовец, пишет



"Оказывается достаточно серьезный политический сопротивление со стороны Верховной Рады, народных депутатов, антикоррупционные структуры пытаются привлечь к ответственности. ", - сказал Березовец.



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Кроме НАБУ, видим большое количество представлений на нардепов со стороны Генеральной прокуратуры. Это не может не радовать. К большому сожалению, все это часто упирается в работу в лучшем случае неэффективных, в худшем - коррумпированных судей ", - суммировал эксперт.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Процесс борьбы с коррупцией в Украине тормозят народные депутаты и судьи.Об этом сказал политтехнолог Тарас Березовец, пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua "Оказывается достаточно серьезный политический сопротивление со стороны Верховной Рады, народных депутатов, антикоррупционные структуры пытаются привлечь к ответственности. ", - сказал Березовец.Кроме НАБУ, видим большое количество представлений на нардепов со стороны Генеральной прокуратуры. Это не может не радовать. К большому сожалению, все это часто упирается в работу в лучшем случае неэффективных, в худшем - коррумпированных судей ", - суммировал эксперт.



