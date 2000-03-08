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Раздел: Украина  
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Эксперт рассказал, кто виноват в медленной борьбе с коррупцией

Эксперт рассказал, кто виноват в медленной борьбе с коррупцией Причина гораздо ближе, чем казалось.

Процесс борьбы с коррупцией в Украине тормозят народные депутаты и судьи.

Об этом сказал политтехнолог Тарас Березовец, пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.

"Оказывается достаточно серьезный политический сопротивление со стороны Верховной Рады, народных депутатов, антикоррупционные структуры пытаются привлечь к ответственности. ", - сказал Березовец.

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Кроме НАБУ, видим большое количество представлений на нардепов со стороны Генеральной прокуратуры. Это не может не радовать. К большому сожалению, все это часто упирается в работу в лучшем случае неэффективных, в худшем - коррумпированных судей ", - суммировал эксперт.
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 Теги: коррупция, борьба, медленно

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Сегодня, 21:00 » Автор: Едгар Букмирза
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