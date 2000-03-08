Раздел: Украина
Боевики «ЛНР» ограничивают передвижение жителей
Передвижение автобусов и частного транспорта в сторону линии разграничения ограничено.
Сепаратисты с понедельника, 12 марта, запретили предварительную продажу билетов на автобусы из Луганска на подконтрольную Украине территорию в Станицу Луганскую. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Также местные "власти" запретили частному транспорту и такси проезд в сторону линии разграничения.
"Пыталась купить билет на 14 марта, но не смогла. Сказали, не продают, толпы сейчас людей на автовокзале", - сказала луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.
По словам другого источника, продажа билетов прекращена пока на два дня. "Никто ничего не объясняет. Они (сепаратисты, - ред.) просто издеваются над нами, многие пытаются уехать в порядке живой очереди", - добавил он.
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"Чтобы добраться в Станицу утром, нужно встать в 04:00, выехать только на автовокзал, записаться в очередь, потом купить билет, по списку зайти в автобус, и только тогда ты сможешь быть на пункте пропуска к моменту открытия", - подчеркнула она.
Сепаратисты с понедельника, 12 марта, запретили предварительную продажу билетов на автобусы из Луганска на подконтрольную Украине территорию в Станицу Луганскую. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Также местные "власти" запретили частному транспорту и такси проезд в сторону линии разграничения.
"Пыталась купить билет на 14 марта, но не смогла. Сказали, не продают, толпы сейчас людей на автовокзале", - сказала луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.
По словам другого источника, продажа билетов прекращена пока на два дня. "Никто ничего не объясняет. Они (сепаратисты, - ред.) просто издеваются над нами, многие пытаются уехать в порядке живой очереди", - добавил он.
Читайте также: Сутки в зоне АТО: один военный погиб, трое получили ранения
"Чтобы добраться в Станицу утром, нужно встать в 04:00, выехать только на автовокзал, записаться в очередь, потом купить билет, по списку зайти в автобус, и только тогда ты сможешь быть на пункте пропуска к моменту открытия", - подчеркнула она.
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