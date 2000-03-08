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Раздел: Украина  
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Боевики «ЛНР» ограничивают передвижение жителей

Боевики «ЛНР» ограничивают передвижение жителейПередвижение автобусов и частного транспорта в сторону линии разграничения ограничено.

Сепаратисты с понедельника, 12 марта, запретили предварительную продажу билетов на автобусы из Луганска на подконтрольную Украине территорию в Станицу Луганскую. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Также местные "власти" запретили частному транспорту и такси проезд в сторону линии разграничения.

"Пыталась купить билет на 14 марта, но не смогла. Сказали, не продают, толпы сейчас людей на автовокзале", - сказала луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.

По словам другого источника, продажа билетов прекращена пока на два дня. "Никто ничего не объясняет. Они (сепаратисты, - ред.) просто издеваются над нами, многие пытаются уехать в порядке живой очереди", - добавил он.

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"Чтобы добраться в Станицу утром, нужно встать в 04:00, выехать только на автовокзал, записаться в очередь, потом купить билет, по списку зайти в автобус, и только тогда ты сможешь быть на пункте пропуска к моменту открытия", - подчеркнула она.
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 Теги: ЛНР, жители

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Сегодня, 11:16 » Автор: Богдан Процив
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