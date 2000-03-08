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Раздел: Украина  
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В России рассказали, почему Путин не готов идти большой войной на Украину

В России рассказали, почему Путин не готов идти большой войной на УкраинуПутин боится больших потерь.

По мнению российского оппозиционера Леонида Гозмана, президент РФ Владимир Путин не начнет большую войну в Украине из-за опасности больших жертв среди своих солдат.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.

По словам Гозмана, пока что война на Донбассе и Сирии для России идет без больших потерь, россияне там гибнут, однако их не так много чтобы общество это заметило.

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Мало и много, здесь это не просто цифры – это когда многие из нас знают таких людей. Если я знаю, в том доме хоронили на прошлой неделе парня, погибшего в Афганистане и такой же случай – у знакомых моих родственников, значит – много потерь, значит, наши гибнут. Пока этого ни с Украиной, ни с Сирией не случилось, – утверждает российский оппозиционер.
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 Теги: Путин, Украина

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Сегодня, 19:12 » Автор: Едгар Букмирза
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