Раздел: Украина
В России рассказали, почему Путин не готов идти большой войной на Украину
Путин боится больших потерь.
По мнению российского оппозиционера Леонида Гозмана, президент РФ Владимир Путин не начнет большую войну в Украине из-за опасности больших жертв среди своих солдат.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.
По словам Гозмана, пока что война на Донбассе и Сирии для России идет без больших потерь, россияне там гибнут, однако их не так много чтобы общество это заметило.
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Мало и много, здесь это не просто цифры – это когда многие из нас знают таких людей. Если я знаю, в том доме хоронили на прошлой неделе парня, погибшего в Афганистане и такой же случай – у знакомых моих родственников, значит – много потерь, значит, наши гибнут. Пока этого ни с Украиной, ни с Сирией не случилось, – утверждает российский оппозиционер.
По мнению российского оппозиционера Леонида Гозмана, президент РФ Владимир Путин не начнет большую войну в Украине из-за опасности больших жертв среди своих солдат.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.
По словам Гозмана, пока что война на Донбассе и Сирии для России идет без больших потерь, россияне там гибнут, однако их не так много чтобы общество это заметило.
Читайте также: В Беларуси рассказали, почему Путин не пойдет войной на Лукашенко
Мало и много, здесь это не просто цифры – это когда многие из нас знают таких людей. Если я знаю, в том доме хоронили на прошлой неделе парня, погибшего в Афганистане и такой же случай – у знакомых моих родственников, значит – много потерь, значит, наши гибнут. Пока этого ни с Украиной, ни с Сирией не случилось, – утверждает российский оппозиционер.
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