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Раздел: Украина  
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В результате вражеского огня в зоне АТО пострадал военный

В результате вражеского огня в зоне АТО пострадал военныйЗа минувшие сутки боевики четыре раза нарушили перемирие.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска неоднократно нарушали условия полного прекращения огня, осуществив четыре обстрела позиций украинских защитников.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.

В частности, на Луганском направлении, по укреплениям недалеко от населенного пункта Луганское противник применил гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а по позициям рядом с Артемовым - гранатометы и стрелковое оружие.

На Донецком направлении оккупанты вели огонь из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по опорным пунктам сил АТО неподалеку Песков. Из стрелкового оружия были обстреляны защитники шахты Бутовка.

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В результате вражеского огня один украинский воин получил боевую травму. Его доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья нашего защитника - удовлетворительное.

В результате вражеского огня в зоне АТО пострадал военный
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 Теги: АТО, перемирие

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Сегодня, 09:40 » Автор: Богдан Процив
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