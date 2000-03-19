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Раздел: Украина  
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Пока отдыхал на Мальдивах: стало известно, как Крысин управлял титушками

Пока отдыхал на Мальдивах: стало известно, как Крысин управлял титушками Пока главарь титушек отдыхал, он также успевал курировать своих "подопечных".

Подозреваемый в организации отрядов «титушок» на Майдане Юрий Крысин был на Мальдивах 19−22 января 2014 года — в то время, когда активистов Евромайдан похищали и пытали.

Об этом в интервью «Громадському» заявил начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Алексей Донской.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на realist.online.

«Когда мы узнали об участии его в этих событиях, он сказал, что это ерунда, потому что в это время он находился на Мальдивах. Он действительно в то время находился на Мальдивах. Но это не мешало ему обрывать телефон в 4−5 утра и вести переговоры с заказчиками, теми, кто у него заказал эту армию «титушок» и самыми «титушками», — сказал Донской.

По данным следствия, за работу «титушок» 19−22 января 2014 года Крысин получил от заказчика Алексея Чеботарева около 200 тыс. долларов.

Также прокурор сказал, что Крысина допрашивали и в других эпизодах Майдана, в частности по делам о убийствах на Майдане, организации и привлечении гражданских лиц, так называемых «титушок» к совершению различных преступлений. Однако, по словам Донского, во время допроса Крысин много умалчивал.

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Как сообщал Realist, 22 декабря Шевченковский райсуд Киева признал руководителя «титушек» во время Майдана Юрия Крысина виновным в хулиганстве и нанесении легких телесных повреждений журналисту Вячеславу Веремию, приговорив его к четырем годам тюрьмы условно.

Крысина освободили в зале суда с учетом «смягчающих обстоятельств» — наличия у него двух малолетних детей и якобы раскаяния.
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 Теги: Крысин, титушки, Мальдивы

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Вчера, 23:01 » Автор: Едгар Букмирза
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