Пока отдыхал на Мальдивах: стало известно, как Крысин управлял титушками

Похожие новости по теме

По словам активистов. у некоторых задержанных обнаружена самодельная взрывчатка. В ночь на 21 января активисты Евромайдана и Автомайдана устроили ночной рейд, в ходе которого выявили, словили и отвели на Майдан ряд "титушек". Так, руководствуясь сообщениями в соцсетях о том, что на Подоле и в центральной части Киева массово