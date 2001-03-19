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В полиции отчитались о ситуации с преступностью

В полиции отчитались о ситуации с преступностьюПолиция за первые два месяца 2018 года прекратила деятельность 60 бандформирований.

За первые два месяца 2018 года полиция пресекла деятельность 60 преступных группировок. Об этом у себя в Facebook сообщил первый заместитель руководителя Национальной полиции Вячеслав Аброськин, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

"В 2014 году за первые два месяца была приостановлена деятельность 44 организованных групп и преступных организаций (ОГ и ПО), тогда как за аналогичный период этого года - 60. Число раскрытых полицейскими банд выросло с трех в 2014 году до девяти - в 2018-м. Также в этом году разоблачено 16 преступных организаций и организованных групп, причастных к незаконному обороту наркотиков, против семи - в 2014 году", - написал он.

По данным МВД, больше всего преступных групп выявлено усилиями оперативников подразделений уголовного розыска и защиты экономики.

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"В целом же полиция за первые два месяца 2018 года прекратила деятельность 60 ОГ и ПО. Это на 42% больше по сравнению с январем-февралем прошлого года. Кроме того, правоохранителями разоблачена деятельность 9 бандформирований против двух - в 2017 году", - добавил Аброськин.

В полиции отчитались о ситуации с преступностью
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 Теги: преступность, полиция

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Сегодня, 13:11 » Автор: Богдан Процив
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