Раздел: Украина
В полиции отчитались о ситуации с преступностью
Полиция за первые два месяца 2018 года прекратила деятельность 60 бандформирований.
За первые два месяца 2018 года полиция пресекла деятельность 60 преступных группировок. Об этом у себя в Facebook сообщил первый заместитель руководителя Национальной полиции Вячеслав Аброськин, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
"В 2014 году за первые два месяца была приостановлена деятельность 44 организованных групп и преступных организаций (ОГ и ПО), тогда как за аналогичный период этого года - 60. Число раскрытых полицейскими банд выросло с трех в 2014 году до девяти - в 2018-м. Также в этом году разоблачено 16 преступных организаций и организованных групп, причастных к незаконному обороту наркотиков, против семи - в 2014 году", - написал он.
По данным МВД, больше всего преступных групп выявлено усилиями оперативников подразделений уголовного розыска и защиты экономики.
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"В целом же полиция за первые два месяца 2018 года прекратила деятельность 60 ОГ и ПО. Это на 42% больше по сравнению с январем-февралем прошлого года. Кроме того, правоохранителями разоблачена деятельность 9 бандформирований против двух - в 2017 году", - добавил Аброськин.
За первые два месяца 2018 года полиция пресекла деятельность 60 преступных группировок. Об этом у себя в Facebook сообщил первый заместитель руководителя Национальной полиции Вячеслав Аброськин, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
"В 2014 году за первые два месяца была приостановлена деятельность 44 организованных групп и преступных организаций (ОГ и ПО), тогда как за аналогичный период этого года - 60. Число раскрытых полицейскими банд выросло с трех в 2014 году до девяти - в 2018-м. Также в этом году разоблачено 16 преступных организаций и организованных групп, причастных к незаконному обороту наркотиков, против семи - в 2014 году", - написал он.
По данным МВД, больше всего преступных групп выявлено усилиями оперативников подразделений уголовного розыска и защиты экономики.
Читайте также: На Донбассе взяли в плен гражданина России
"В целом же полиция за первые два месяца 2018 года прекратила деятельность 60 ОГ и ПО. Это на 42% больше по сравнению с январем-февралем прошлого года. Кроме того, правоохранителями разоблачена деятельность 9 бандформирований против двух - в 2017 году", - добавил Аброськин.
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