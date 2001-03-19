Раздел: Украина
Собчак призвала Путина помиловать украинских политзаключенных
Олега Сенцова приговорили в России к 20 годам лишения свободы.
Ксения Собчак передала российскому президенту Путину список политических заключенных и призвала помиловать или амнистировать их. Как сообщила доверенное лицо Собчак Марина Литвинович, встреча Собчак и Путина состоялась сегодня, 19 марта. Путин пообещал рассмотреть этот список.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
В списке лиц, которых призывают освободить через амнистию или помилование, 16 фамилий. В том числе фигурируют двое украинских политзаключенных — Олег Сенцов и Александр Кольченко.
Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова приговорили в России к 20 годам лишения свободы по сфабрикованному делу. С октября 2017 года режиссера удерживают в печально известной в РФ исправительной колонии № 8 «Белый медведь» в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).
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Вместе с Сенцовым был осужден крымчанин Александр Кольченко. Его российские власти аналогично обвинили в подготовке теракта на аннексированном полуострове. Кольченко назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.
Ксения Собчак передала российскому президенту Путину список политических заключенных и призвала помиловать или амнистировать их. Как сообщила доверенное лицо Собчак Марина Литвинович, встреча Собчак и Путина состоялась сегодня, 19 марта. Путин пообещал рассмотреть этот список.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
В списке лиц, которых призывают освободить через амнистию или помилование, 16 фамилий. В том числе фигурируют двое украинских политзаключенных — Олег Сенцов и Александр Кольченко.
Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова приговорили в России к 20 годам лишения свободы по сфабрикованному делу. С октября 2017 года режиссера удерживают в печально известной в РФ исправительной колонии № 8 «Белый медведь» в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).
Читайте также: Стало известно, сколько украинских политзаключенных находятся в РФ
Вместе с Сенцовым был осужден крымчанин Александр Кольченко. Его российские власти аналогично обвинили в подготовке теракта на аннексированном полуострове. Кольченко назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.
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